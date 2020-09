Alianta USR-PLUS a depus plangere impotriva Gabrielei Firea pentru incalcarea regulilor privind campania electorala

Liderul USR Bucuresti Claudiu Nasui si liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu , presedintele PLUS Bucuresti cer, de asemenea, sesizarea Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul de finantare a campaniei electorale a Gabriela Firea din bugetul primariei, cat si a organelor abilitate cu privire la acest caz."Actualul Primar General al Municipiului Bucuresti, dna. Gabriela Firea, candideaza pentru un nou mandat din partea PSD, in cadrul alegerilor locale din data de 27 Septembrie 2020, PSD prezentand de asemenea lista de candidati la Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Cu titlu prealabil se impune a se retine astfel legatura indisolubila care exista intre alocarile bugetare ale administratiei publice locale actuale (reprezentata prin Primar) si interesele candidatului PSD la aceasta functie, actualul primar vizand astfel obtinerea unui nou mandat.Dispozitiile legale in materie impun o serie de limitari si constrangeri specifice cu privire la modalitatea de realizare a campaniei electorale, unele explicite si unele implicite, iar un rationament juridic judicios implica obligatii de analiza de fond si nu doar de forma, in spiritul corectitudinii si echitatii procesului electoral.Incepand cu data de 31.08.2020, moment care se suprapune in mod straniu cu campania electorala pentru Alegerile Locale 2020, in spatiul media (transmitere posturi TV si radio si preluarile specifice in mediul online) a inceput difuzarea unor spoturi menite sa promoveze activitatea Primariei Capitalei:● un spot video promoveaza proiectul Primariei Capitalei de consolidare a cladirilor istorice;● al doilea spot promoveaza lucrarile de infrastructura ale Primariei Capitalei pentru poduri si pasaje;● mesaje audio aferente sunt difuzate si in cadrul posturilor de radio.Sesizam prin prezenta plangere efectuarea unei campanii electorale mascate si indirecte, spoturile astfel reclamate reprezentand in fapt un mesaj electoral specific sustinerii (realegerii) candidatului PSD, care detine in prezent functia de primar si care conduce, pe de alta parte, autoritatea publica locala.Va rugam de asemenea sa sesizati atat Autoritatea Electorala Permanenta privind modul de finantare a campaniei electorale a candidatului Gabriela Firea, din bugetul autoritatii publice locale, cat si organele abilitate in vederea constatarii unor eventuale fapte contraventionale ori de alta natura fata de situatia de fapt", precizeaza Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu in plangerea impotriva Gabrielei Firea si a PSD.