Alianta USR-PLUS: PSD face plangeri penale pentru ca nu vrea ca oamenii sa iasa la vot la alegerile locale

"Plangerea penala de la Sectorul 1 este doar o actiune de campanie a PSD. Nu este nimic ilegal in indemnul USR PLUS catre cetatenii care traiesc in Sectorul 1 de a-si face vize de flotant la adresa de resedinta inainte de alegerile locale. Oamenii trebuie sa stie ca la aceste alegeri nu se poate vota pe liste suplimentare asa cum a fost la alte tipuri de alegeri", arata reprezentantii USR-PLUS, intr-un comunicat de presa de sambata.Potrivit sursei citate, "in Sectorul 1, actualul primar PSD Daniel Tudorache stie ca va pierde primaria in fata candidatei USR-PLUS si PNL Clotilde Armand si de aceea o hartuieste cu plangeri penale pe motive stupide".Alianta USR-PLUS adauga ca ii indeamna in continuare pe oameni sa isi faca viza de flotant la adresa de resedinta si sa vina la vot pe 27 septembrie, "pentru a scapa de mafia PSD din administratia locala". Mai multe detalii pot afla pe site-ul https://www.vizadeflotant.ro/."Obtinerea vizei de flotant inseamna de fapt legalizarea situatiei locative in cazul in care o persoana locuieste temporar sau periodic la o alta adresa decat cea de domiciliu. Corespondenta dintre domiciliul din buletin si cel real este chiar o obligatie legala, a carei nerespectare constituie contraventie", precizeaza reprezentantii USR-PLUS.