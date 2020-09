Jocul aliantelor locale facute de marile partide pentru castigarea primariilor. Orasele unde PSD s-a aliat cu Pro- Romania si UDMR, PNL cu PNTCD, iar USR cu Forumul Germanilor

Astfel, potrivit Listei semnelor electorale admise de Biroul Electoral Central (BEC), la 8 august 2020, postata pe site-ul http://locale2020. bec .ro, Partidul Social Democrat ( PSD ) a incheiat intelegeri electorale locale, in diferite formule, cu Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE ), Uniunea Democrata Maghiara din Romania ( UDMR ), Partidul PRO Romania, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal) - (PPU-SL), Partidul National Taranesc Crestin Democrat ( PNTCD ), Partidul Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie (ADER), precum si cu Partidul Republican.Partidul National Liberal ( PNL ) a preferat partenerii traditionali, cum ar fi Uniunea Salvati Romania ( USR ), Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) si, in anumite cazuri, Partidul Miscarea Populara (PMP) si formatiuni politice zonale.O intelegere electorala tripartita,, acopera numeroase localitati din tara: Beclean, Bistrita Bargaului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Caianu Mic, Cetate, Ciceu Giurgesti, Ciceu Mihaiesti, Chiochis, Chiuza, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare si Ilva Mica, Josenii Bargaului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Maieru, Matei, Magura Ilvei, Mariselu, Micestii de Campie, Milas, Monor, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Parva, Petru Rares, Poiana Ilvei, Prundu Bargaului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sangeorz Bai, Sanmihaiu de Campie, Silivasu de Campie, Spermezeu, Sant, Sieu, Sieu Magherus, Sieu Odorhei, Sieut, Sintereag, Tarlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bargaului, Uriu, Urmenis, Zagra, Nasaud.De asemenea, Alianta Social-Umanista dintre PSD si PPU-SL a intrat in competitia electorala pe tot cuprinsul judetului Timis si in municipiul Timisoara, precum si in mai multe localitati prahovene si nemtene: Valenii de Munte, Apostolache, Zeletin, Baba Ana, Baicoi, Boldesti-Scaieni, Bucov, Ceptura, Cocorastii Mislii, Fantanele, Filipestii de Padure, Floresti, Gura Vitioarei, Magureni, Plopeni, Scorteni, Predeal Sarari, Podenii Noi, Stefesti, Talea, Rafov, Roznov, Bicaz, Targu Neamt, Roman si Piatra Neamt.Alianta Social Liberala (ASL) formata din PSD si ALDE a devenit functionala in judetul Dolj, dar si in localitatile Soveja, Soimus, Hidiselu de Sus, Milcov, Carlogani, Sprancenata, Dumbravita, Mosnita, Moftin si Pomi. Alianta dintre PSD si PRO Romania a luat startul electoral la Bals, Urlati, Starchiojd, Aricestii Rahtivani, precum si in municipiile Buzau si Ramnicu Sarat.La Biroul Electoral Central au mai fost inregistrate si alte aliante electorale la nivel local: Alianta "impreuna pentru Botosani" Partidul Verde - PNTCD; Alianta PSD - ALDE - PNTCD la Mangalia; Alianta electorala PSD - ALDE - PNTCD - ADER; Alianta electorala PSD - PNTCD; Alianta Dreapta Liberala - ALDE; Alianta PSD - ALDE - Partidul Republican in localitatea Sag; Alianta PSD - Partidul Republican, la Cenei si Liebling (ambele din Timis); Alianta PSD - PRO Romania - PPU-SL, in judetul Prahova si in orasul timisean Deta. Au mai fost incheiate protocoale de functionare in vederea alegerilor locale intre PSD si PNTCD; USR si Partidul Verde; PSD, ALDE si PNTCD sub denumirea de Platforma Social-Liberala Crestina (PSLC). In plus, au mai fost constituite: Alianta dintre ADER si PPU-SL, "Alianta pentru Sanandrei" din judetul Timis dintre ALDE si UNPR ; Alianta PRO Romania - ALDE, pentru localitatea satmareana Turt; Alianta PSD - PRO Romania - ALDE - PNTCD, la Caras-Severin.La Bucuresti, s-au constituit doua aliante de mare impact electoral. Prima intelegere a fost asumata de trei formatiuni de dreapta, la 1 august 2020 luand nastere Alianta dintre USR, PLUS si PNL, in vederea sustinerii unui candidat unic pentru Primaria Generala si de candidati comuni la primariile de sector. Intelegerea nu a vizat si listele de consilieri locali si generali din Municipiul Bucuresti.Cea de-a doua alianta, "PRO Bucuresti 2020", formata din Partidul Bucuresti 2020, condus de fostul edil al sectorului 3, Robert Negoita , si din Partidul Pro Romania, condus de fostul prim-ministru Victor Ponta , a fost constituita la 26 iulie 2020 in perspectiva alegerilor locale din Capitala.Pe zona formatiunilor de dreapta au mai fost constituite aliante intre: PNL - UDMR - PNTCD, la Hunedoara; PNL-PMP, la Bals; PNL - Partidul Braila Noua; PNL si Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania ( UDTTMR ), la Constanta; USR - PLUS - Forumul Democrat al Germanilor din Romania ( FDGR ); PNL si USR; PNL si PLUS; USR si PLUS (cele doua partide urmand a fuziona).Si comunitatea maghiara din Romania este reprezentata in aceste alegeri, pe langa UDMR, de o alianta intre doua formatiuni ale minoritatii, respectiv Alianta Maghiara din Transilvania (AMT-EMSZ), alcatuita din Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) si Partidul Civic Maghiar ( PCM ).BEC a hotarat inregistrarea semnelor electorale pentru 217 partide politice, aliante politice, aliante electorale si ale organizatiilor apartinand minoritatilor nationale la alegerile locale din 2020. Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice, la nivel judetean ori local. Site-ul http://legislatie.just.ro mentioneaza ca "un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta electorala".