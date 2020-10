Allen Coliban, primarul ales al Brasovului: Nu pot sa lucrez cu oameni in care nu am incredere

Concurs la Brasov pentru postul de city manager

Coliban: Acolo unde performanta lasa de dorit, voi lua masurile necesare

Allen Coliban, noul primar al orasului Brasov, sustinut de USR-PLUS, a castigat alegerile locale in fata lui George Scripcaru. Coliban, in varsta de 41 de ani, este vicepresedinte USR si senator de Brasov din anul 2016. Acesta a urmat Colegiul National "Andrei Saguna" si a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, dar si Facultatea de Automatica si Calculatoare la Universitatea Politehnica din Bucuresti. In plus, a fost sportiv de performanta si a facut schi, curling, adventure racing si orientare.Legat de prioritati, sunt mai multe perspective. In ceea ce priveste mandatul, aici sunt temele mari ale Brasovului. Avem nevoie de un spital nou, corect dimensionat. Avem nevoie de strategii. Planul urbanistic general se afla acum in revizuire si de felul in care va arata acest plan depinde dezvoltarea orasului pe urmatorii zece ani, dar si teme importante, precum lipsa de parcuri, blocarea proiectelor de construire de blocuri pe dealurile din jurul Brasovului.Pe de alta parte, avem nevoie de o strategie de dezvoltare economica, iar aceasta vine in contextul crizei, dar si al aparitiei de oportunitati, acel fond european de rezilienta si recuperare. Este important ca Brasovul sa redevina ambitios, pentru ca are un istoric industrial, dar la ora actuala nu are o strategie de dezvoltare economica. Iata ca exista resurse pe care le putem folosi. Mi-ar placea ca Brasovul sa redevina relevant in contextul discutiilor de relocare de facilitati de productie dinspre Asia spre Europa. Avem forta de munca calificata si am putea sa oferim multe Europei.Daca ne uitam pe axa timpului, este necesara o reasezare a felului in care se face strategie locala, avem nevoie de revolutia bunei guvernari. La Brasov avem nevoie de functionari publici, de aparat administrativ care sa fie competent, ambitios si sa faca lucrurile cu dragoste pentru oras si respect pentru brasoveni. Aceasta ar fi prima prioritate.Revin la ideea spitalului, pentru ca studiul de fezabilitate, care se afla acum in elaborare, trebuie finalizat pana in luna februarie, ca sa putem sa beneficiam de fonduri europene.Este o intrebare pertinenta mai ales adresata oricui vine din afara sistemului. Pe de alta parte, pot sa dau multe exemple in care o astfel de schimbare de paradigma, in care aparitia cuiva din afara jocului poate sa aiba un impact foarte bun. Eu vin cu experienta in zona de management, in zona de fonduri europene si strategii. Am facut consultanta. Inainte de a ajunge in politica, am lucrat cinci ani pe strategii de dezvoltare si toate aceste lucruri sunt atuu-uri pe care le aduc in exercitarea primului meu mandat.Cu siguranta ca voi folosi toate instrumentele pe care le am ca primar. Exista acel cabinet al primarului in care pot sa imi aleg consilieri pe diverse teme si, totodata, ma astept sa am un city manager eficient si foarte bine pregatit, pentru care voi organiza un concurs in perioada urmatoare.Ma astept sa gasesc niste oameni care au ales aceasta cariera din pasiune, din vocatie, iar ei sa fie bucurosi ca au un cadru in care pot sa isi arate competentele si in care sa isi desfasoare activitatea in folosul comunitatii. Sunt optimist, am incredere ca dintre oamenii care lucreaza la ora actuala in primarie sunt foarte multi care au facut aceasta treaba din pasiune, nu din alte motive.Aici avem un cadru legislativ clar si foarte strict. Legea prevede inclusiv evaluari, comisii de disciplina si toate mecanismele astfel incat functionarul public sa isi faca datoria fata de cetatean si in interesul public. Acolo unde lucrurile nu se intampla, iar performanta lasa de dorit, voi lua masurile necesare si vom gasi oamenii care sa produca performanta. Din acest punct de vedere, da, este nevoie de o noua atitudine. Cred ca tot sistemul si performanta administratiei publice este legata in mod direct de atitudinea de la nivel de leadership, de atitudinea pe care primarul o da.Citeste si: Cine este IT-istul Allen Coliban, noul primar al Brasovului Da, cu siguranta. Voi incepe cu o foaie alba in fata. Pentru asta este important sa am un audit si un control pe toate dimensiunile, mai ales pe cea financiara.Este prematur sa anuntam acum o alianta. Discutiile pe care le-am avut la nivel politic pana acum ma fac sa fiu optimist, voi avea sprijin pentru proiectele pe care le propun pentru Brasov. La Consiliul Local Brasov, componenta are o segmentare foarte clara, pentru ca avem 12 consilieri din partea USR PLUS, 11 din partea PNL si patru de la PSD . Discutiile pe care le-am avut pana acum imi arata ca si colegii nostri de Consiliu Local arata o corecta intelegere a nevoilor electoratului si nevoia de clasa politica fara dubii: curata.Faptul ca avem administratii locale care arata exemple de bune practici este dovada ca se poate si in Romania. Brasov a facut cativa pasi in sensul digitalizarii si al reducerii birocratiei. Este important sa continuam, sa ne propunem ca obiectiv "zero cozi in administratia locala", sa ne propunem un circuit electronic al documentelor, sa aplici si sa primesti documente in termen rezonabil. Este nevoie de o aplicatie functionala prin care poti sesiza problemele, iar autoritatile sa iti raspunda. Sunt lucruri pe care le-am inclus in programul electoral.Tentatia este mare sa venim cu declaratii la nivel politic. Eu imi propun sa aplic legea. Pe de alta parte, nu pot sa lucrez cu oameni in care nu am incredere si care au dovedit probleme in felul in care isi exercita functia. Nu pot sa anunt o astfel de decizie dinainte, pentru ca m-as expune si nu pornesc cu idei preconcepute. Vreau ca toate deciziile pe care le iau sa se bazeze pe fapte, pe analize, pe evaluari. Din acest punct de vedere, este foarte important momentul in care voi apuca sa stau de vorba cu fiecare din angajatii Primariei Brasov.In felul in care se dezvolta zonele metropolitane, trebuie sa avem o privire de ansamblu. Nu mai vorbim doar de oras, de municipiu, vorbim de tot ce este in jur. O parte a industriei, a locurilor de munca, a migrat catre zona metropolitana, spre Cristian, in Ghimbav. Trebuie sa ne uitam la o problema a Brasovului, faptul ca media salariala a ajuns sa fie sub cea din alte orase, cu care noi ne comparam: Cluj, Timisoara sau Sibiu. Avem nevoie de o dezvoltare si de o perspectiva de dezvoltare aspirationala, care sa ne permita sa ne pastram tinerii in Brasov si sa le permita lor castiguri de top si prosperitate. Pentru asta, Brasovul istoric a fost dezvoltat pe cativa piloni. Avem o industrie auto puternica si o dezvoltare a turismului. Ambii piloni sunt, insa, puternic afectati de criza si de pandemia si mai trec oricum printr-o transformare, odata cu noile tehnologii.De aceea, as vedea o ambitie a Brasovului sa se dezvolte si spre alte industrii, spre IT, spre industriile creative. La ora actuala avem undeva la 7.000 de locuri de munca in IT, in timp ce orase precum Cluj au zeci de mii de locuri de munca. IT-ul este important pentru ca este sigur ca il vom avea si peste 10-15 ani. Aceste locuri de munca nu vor fi inlocuite de roboti sau de tehnologie. Pentru acest lucru avem nevoie de o analiza, de ambitie si de o universitate puternica la Brasov. Trebuie sa ajutam Universitatea din Brasov sa tina pasul cu nevoile din piata fortei de munca si sa devina performanta. Din pacate, ultimii ani au aratat ca Universitatea din Brasov nu mai este la fel de atractiva pentru elevii absolventi.Sunt doua cai: o cale este cea a colaborarii, prin care Primaria poate sa faciliteze dezvoltarea anumitor directii universitare. Pentru asta imi propun o buna colaborare cu Universitatea Transilvania din Brasov. Pe de alta parte, crearea unui context competitional. Mi-ar placea ca universitati din Romania si din afara tarii care isi doresc sa se extinda si sa deschida facultati si reprezentante in Brasov, sa poate sa faca treaba aceasta, iar noi sa le oferim un cadru propice.Absolut. Apoi, avem nevoie de forta de munca in cantitati suficiente si calificata la nivel corespunzator pe directiile pe care le consideram prioritare. Sa nu vorbim de 200 sau 300 de absolventi in IT pe an, ci poate de 1.000 sau 1.500, daca asta este nevoia Brasovului. Imi propun sa deschid caile de dialog, astfel incat sa definim impreuna, noi: mediul privat, mediul universitar si administratia, directiile in care Brasov merita sa se dezvolte.