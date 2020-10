Allen Coliban versus George Scripcaru. Ce averi au actualul si fostul primar al orasului Brasov

Declaratiile de avere ale celor doi politicieni mentioneaza putine proprietati: o casa, o masina si un luciu de apa.Allen Coliban, noul primar al orasului Brasov, sustinut de USR -PLUS, a castigat alegerile locale in fata lui George Scripcaru. Coliban, in varsta de 41 de ani, este vicepresedinte USR si senator de Brasov din anul 2016. Acesta a urmat Colegiul National "Andrei Saguna" si a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, dar si Facultatea de Automatica si Calculatoare la Universitatea Politehnica din Bucuresti. In plus, a fost sportiv de performanta si a facut schi, curling, adventure racing si orientare.Allen Coliban, primarul din Brasov, a primit mostenire un apartament, o casa si un luciu de apa in Brasov. El si-a cumparat un autoturism Volkswagen T4, fabricat in 1994. Singurele sale venituri in 2019 au fost cele din indemnizatia de senator, in valoare de 132.264 de lei, adica circa 11.000 de lei pe luna.Citeste si: Allen Coliban, primarul ales al Brasovului: Nu pot sa lucrez cu oameni in care nu am incredere George Scripcaru a condus Primaria Brasov in ultimii 16 ani. El si-a inceput activitatea in domeniul administratiei publice in anul 1996, in functia de consilier local, in 2000 a devenit viceprimar, iar din 2004 este primarul Brasovului. In primavara acestui an, Scripcaru a fost achitat de Curtea de Apel Brasov in dosarul "Termoficarea", in care a fost trimis in judecata de DNA in 2016, pentru fapte de coruptie.George Scripcaru a trecut in declaratia de avere completata anul acesta doar casa si terenul aferent detinute impreuna cu sotia sa si datoriile de 335.000 de lei. In 2019, Scripcaru a castigat din indemnizatia de primar 157.704 lei, adica circa 13.000 de lei, lunar.