Am putea avea alegeri locale abia la anul. PSD a obtinut ca Parlamentul sa stabileasca data, PNL contesta

Mandatele alesilor locali pot fi prelungite pana dupa Anul Nou, dupa ce Parlamentul a decis ca ne putem alege primarul in cel mult 6 luni de la expirarea starii de alerta.Liberalii sunt nemultumiti de modificarile aduse actului normativ in comisia juridica."Am sperat ca va fi adoptat macar in forma in care Senatul a inteles sa aprobe aceasta ordonanta de urgenta. Din nefericire, ieri, in comisia juridica au intervenit cu o serie de amendamente care din punctul nostru de vedere nu pot fi acceptate", considera Gabriel Andronache La randul sau, deputatul PSD Florin Iordache spune ca este normal ca Parlamentul sa decida data alegerilor si ii invita pe liberali sa sesizeze legea la Curtea Constitutionala: "De ce va deranjeaza pe dumneavoastra faptul ca Parlamentul va stabili data alegerilor? (...) Daca vreti sa atacati la Curte puteti ataca, ca de obicei, la Curte, propria ordonanta pe care a dat-o Guvernul si noi ramanem la parerea ca Parlamentul trebuie sa decida data alegerilor".Proiectul a fost adoptat decizional de Camera Deputatilor si urmeaza sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.PNL are posibilitatea sa sesizeze CCR in privinta proiectului adoptat de Parlament.