ANALIZA Sociologul Barbu Mateescu: Poate castiga Traian Basescu?

Iar acum sa vorbim despre voturi

Sa punem cele 69 de mii de voturi in balans cu perspectivele competitorilor

Prin comparatie, baza de pornire a lui Traian Basescu este semnificativ mai mica, daca nu chiar mignona.

In analiza publicata pe Sociollogica, blogul sau , Barbu Mateescu face o analiza a candidatului Traian Basescu in toate alegerile la care acesta a candidat , dar si scenariile care se prefigureaza in actualul tablou electoral."In 2004, cand candidatul de acum al PMP si-a incheiat ultimul mandat de primar pentru a pleca la presedintie, Bucurestiul avea in mod oficial 2,15 milioane locuitori. Acum are, conform Institutului National de Statistica, la fel de multi. Dar bucurestenii sunt altfel si, oricat de bizar ar suna, altii.In anii scursi incepand cu 2005, in capitala s-au nascut 300 de mii de copii iar 728 de mii de oameni veniti din alte localitati au capatat "buletin de Bucuresti". Deci plus un milion.In acelasi interval de timp, s-au dus in alta lume 325 de mii de locuitori ai Capitalei iar 743 de mii au plecat in Ilfov sau in alte localitati din tara noastra in mod oficial. Deci minus un milion.Din cei 2,15 milioane din 2004, jumatate au parasit orasul intr-un fel sau altul. Aproape la fel de multi au venit intre timp in Bucuresti in mod oficial, tot intr-un fel sau altul. Daca includem si migratia neoficiala spre strainatate lucrurile se inclina si mai mult.Asta inseamna ca jumatate din bucuresteni sunt acum altii decat cei de pe vremea lui Basescu. Nu il stiu ca primar si nici drept candidat la primarie. Pentru ei este o figura ce defineste criza economica de acum ceva ani sau un zumzet periferic pe ecranele televizoarelor din copilarie, eventual adolescenta.Iar cealalta jumatate, adica cei care locuiau si atunci, si acum in oras au alte preocupari si griji. Un prunc nascut in ultimele zile de mandat ale lui Traian Basescu e acum licean. Cine isi rodea atunci cu nervozitate unghiile, pregatindu-se de bacalaureat, e acum mama sau tata, poate chiar de copil de gradinita. Oamenii care atunci erau de varsta medie a tarii sunt acum pensionari. Iti amintesti ce visai in 2004? Ce doreai? Unde erai in cariera? Cum era viata ta in fiecare zi? Ce muzica ascultai? Ce te enerva si voiai sa schimbi? Cu cine faceai dragoste? Dar acum, ce raspunsuri ai da la aceste intrebari? Mai sunt la fel? Aceleasi schimbari imense s-au petrecut si cu orasul.Aceasta mi se pare a fi marea limitare de natura calitativa cu care opereaza Traian Basescu in aceasta campanie.Capacitatea lui Traian Basescu de a capta votanti in Bucuresti "pe persoana proprie", altii decat electoratul fidel al PMP, a fost deja masurata.Partidul fondat de Traian Basescu a participat la patru scrutine in capitala incepand cu anul infiintarii sale. La doua dintre ele Traian Basescu nu a fost candidat, iar PMP a obtinut in medie 46 de mii de voturi. La celelalte doua - cele mai recente parlamentare respectiv europarlamentare - Traian Basescu a facut parte din oferta electorala, fiind cap de lista iar PMP obtinand in medie 69 de mii de voturi.Sumarizand, ca ninge sau ca ploua, PMP ia in jur de 46 de mii de voturi in Bucuresti. Traian Basescu candideaza acum pentru a securiza 23 de mii de voturi pentru PMP pe care partidul, fara aportul numelui sau, nu le primeste. Aceste 23 de mii de voturi sunt 3-4% din totalul celor de la locale. Sunt diferenta dintre un PMP demobilizat la parlamentare si unul increzator.(Poti spune: "dar prezenta se schimba intre diferite tipuri de alegeri. Nu poti compara mere cu pere. Mai bine zi diferenta in scoruri intre atunci cand Basescu candideaza si cand nu".Daca ne uitam la PMP in Bucuresti, partidul a avut 11,3% din voturi la primul sau scrutin, la care Basescu nu a candidat, si 7-8% la fiecare din celelalte trei, la doua el candidand. Prin prisma scorurilor PMP a beneficiat de multa emotie la momentul aparitiei sale, dupa aceea stabilizandu-se indiferent daca Traian Basescu este sau nu in prim-plan).Ce inseamna asta in vederea alegerii primarului? Cu 69 de mii de voturi si o prezenta la vot ca la ultimele locale, Traian Basescu ar obtine un scor de 12%. Victoria insa este departe. Cel mai mic numar de voturi cu care s-a obtinut vreodata locul unu in cursa pentru primaria capitalei a fost de 245 de mii. O triplare a electoratului lui Basescu este insuficienta pentru a-l duce la victorie.La cele trei tururi de scrutin de anul trecut - europarlamentare si doua etape la prezidentiale - PSD sau candidata sa au obtinut 150, 160 si 315 mii voturi. Media (208 mii voturi) este apropiata de numarul de voturi primit de Firea la ultimele locale (245 mii).Spatiul USRPLUS- PNL a cules 460, 515 si 635 de mii de voturi. Atentie insa, o parte din acestea, cam 100 de mii/scrutin, provin de la persoane fara drept de vot la localele din Bucuresti - oameni fara adresa din cartea de identitate in oras si care nici nu au viza de flotant. De asemenea, mobilizarea acestui electorat in 2019 a fost la cote extrem de inalte, greu de repetat la locale. In plus, printre ei se afla si cei 23 de mii pe care i-am acontat mai sus ca tranzitand spre Basescu. Toate astea puse laolalta inseamna ca Nicusor Dan nu merge pe un covor de roze, toate sondajele aparute in spatiul public sugerand ca se afla intr-o competitie consistenta cu Gabriela Firea Daca prezenta la alegerile din 2019 n-ar fi fost atipic de mare, Traian Basescu ar fi putut capta pe cei dezinteresati de politica. Dar anul trecut au venit la cele trei evenimente electorale 850, 900 si 910 mii de bucuresteni. La localele castigate de Firea au venit 600 de mii. Mai degraba intrebarea este "cine a venit la vot in 2019 in Bucuresti si nu va mai veni acum?"Nici indecisii sau nehotaratii nu mai sunt foarte multi. Desi mai recent fuge de sigla, Firea este un politician PSD tipic pentru epoca post-2009 a partidului, polarizand puternic de cand a intrat in politica. Contrastul dintre ea si Nicusor Dan este evident si s-a cladit in patru ani. Nu exista multi care sa ezite intre cei doi. In sondaje o ezitare in astfel de situatii este mai degraba comportamentul prudent caracteristic oamenilor care nu prea vor sa recunoasca ca nu vor veni la vot. (Facem la fel in viata de zi cu zi. "Vii la nunta verisoarei nepotului vecinului meu?" "Aaa, sunt indecis, iti zic mai tarziu").O comparatie foarte importanta ar fi cu cea cu anul 2000, cand Traian Basescu a pornit in campanie tarziu, in circumstante potrivnice si a ajuns sa castige. Atunci insa sistemul de vot era in doua tururi. In primul tur Traian Basescu a ocupat locul doi, calificandu-se "in finala". In mod concret, el a primit atunci 108 mii voturi. Repetarea acestei performante ar fi remarcabila - 62 de mii de voturi peste "electoratul natural PMP" in doar 45 de zile - dar l-ar duce la acelasi scor insuficient pentru locul unu ca si atunci: 17%.Ce ingusteaza sansele lui Traian Basescu? Probabil severitatea istoriei si o oarecare lipsa de agilitate organizationala. In 2004, el obtinea intr-o campanie glorioasa pentru reconfirmarea ca primar 417 mii voturi. Injumatatirea naturala de care am scris la inceputul articolului ar fi dus PMP - si pe Traian Basescu in aceasta campanie - la doua sute de mii de voturi. Doar ramanand pe redute ca la Verdun, fara a capta votanti dintre noii sau tinerii bucuresteni, PMP ar fi avut un cuvant greu de spus in aceasta campanie. Partidul este insa la un sfert din aceasta cota, iar Traian Basescu lupta pentru a obtine jumatate.Existenta in sine a candidaturii lui Traian Basescu produce efecte insolite. Vectorii prietenosi lui Firea promoveaza ideea ca el va supra-performa, peste cateva saptamani cifrele vehiculate in public urmand a fi mirobolante. Scenariul ideal pentru Firea este unul in care, pacaliti de sondaje conform carora Traian Basescu este aproape de victorie, mii sau zeci de mii de bucuresteni pun stampila pe numele sau, crezand ca "voteaza util", adica pentru candidatul cu sansele cele mai mari de a o invinge. In realitate, actiunea lor ar determina scaderea numarului de voturi pentru Nicusor Dan la o cota care sa permita depasirea acestuia de catre Firea. Este un scenariu complicat, bazat de vectori de credibilitate redusa, dar primarul capitalei e acum in situatia de a trage cu pistoalele pe care le are, nu cu pistoalele pe care le-ar dori. Tentativa lui Traian Basescu de a activa 23 de mii de potentiali votanti PMP este acum unul din aceste pistoale.Surse: INS, tabelele POP201D, POP206D, POP301B si POP302B".