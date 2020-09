Situatie speciala la Dambovita. Ancheta a Politiei dupa ce agentii ar fi "ridicat si escortat" un candidat la alegerile locale 2020

Comunicat integral al PSD Dambovita

"Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita trebuie sa-si respecte statutul de institutie impartiala si sa trateze cu maxima seriozitate dreptul candidatilor de a se afla in apropierea sau in incinta sectiilor de vot Este inadmisibil ca un candidat al PSD Dambovita sa fie ridicat NELEGAL de organele de urmarire penala din fata sectiei de votare nr. 358 Razvad.Potrivit art. 83 alin. 5 din Legea 115/2015, candidatii, indiferent de formatiunea politica din care fac parte si de pozitia acesteia pe esichierul politic, au acces in sectia de votare.Din moment ce candidatilor le este permis accesul in sectia de votare inca de la orele 06.00 pana la intocmirea proceselor verbale de numarare a voturilor, in mod evident le este permis sa stationeze in fata sectiilor de votare, in mod nestingherit, pentru a observa desfasurarea procesului de votare.Chiar si in aceste conditii, candidatul PSD a fost ridicat si escortat la sediul de politie, pe considerentul ca statea sa observe procesul electoral.Consideram ca organele de cercetare penala trebuie sa-si faca datoria exact asa cum prevede legea, fara a interveni in desfasurarea procesului de votare"