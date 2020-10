Ancheta penala la o primarie de comuna din Alba unde un sfert dintre alegatori au votat cu vize de flotant

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit datelor oficiale, la alegerile din 27 septembrie, in comuna, erau 214 persoane cu drept de vot . La urne s-au prezentat 245 de persoane. 62 au votat pe liste suplimentare, respectiv cu viza de flotant. Prezenta la vot a fost de 113,95%.La Primaria Ceru Bacainti in lunile iulie, august si septembrie, 73 de persoane au aplicat pentru o viza de flotant. Din cele 73 de aplicatii, 65 de cereri au fost acceptate de conducerea Primariei.Mandatul de primar a fost castigat de actualul edil, Ioan Trif - PMP, care a primit 163 de voturi, din cele 240 valabil exprimate. Pe locul al doilea s-a situat candidatul PNL , Remus Florin Giurgiu cu 65 voturi si pe locul al treilea, cu 12 voturi, candidatul PSD - Ionel Sava.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au deschis un dosar penal in rem pentru fals intelectual si corupere a alegatorilor si au organizat o perchezitie la sediul primariei. Au fost ridicate o serie de inscrisuri, care urmeaza sa fie administrate ca probe in ancheta.