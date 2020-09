Andrei Caramitru, atac suburban la adresa Gabrielei Firea: "Panarama", "tata penala" si "rebut de om"

Andrei Caramitru, fiul directorului Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru. Reactia acestuia vine in contextul duelului dintre Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala a Capitalei."Daca as fi in locul lui Nicusor Dan - as anunta ceva AZI. Primul contract semnat va fi cu o firma straina, total independenta si imposibil de influentat, care sa faca un audit anti-coruptie in PMB. Toate contractele luate la puricat, identificat circuitul banilor.Raportul va fi facut public. Si - pe baza asta - TOTI din administratia Firea in frunte cu panarama, cu tata penala, cu rebutul asta de om, o sa ajunga la puscarie.Atat. As promite ca voi face totul sa o bag in puscarie si pe ea si pe toti din jurul ei. Ca o sa plateasca pentru tot ce a facut impotriva oamenilor din orasul asta distrus si furat," scrie Andrei Caramitru.