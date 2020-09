Aproape 1.100 de detinuti vor vota la alegerile locale

ANP precizeaza ca joi numarul de persoane private de libertate custodiate era 20.993, numarul celor identificate cu drept de vot la alegerile locale - 1.193, iar cel al detinutilor cu drept de vot, care si-au exprimat in scris intentia de a vota - 1.092.Situatia numerica centralizata joi, subliniaza ANP, este estimativa, termenul limita pentru depunerea listelor nominale si a cererilor la sectia de votare in a carei raza teritoriala se afla penitenciarul sau locul de detinere fiind preziua votarii, cel mai tarziu la ora 20,00.ANP mentioneaza ca, potrivit prevederilor art. 8 alin (1) din Hotararea Biroului Electoral Central nr. 81/07.09.2020 privind aplicarea unitara a unor prevederi legale in materia exercitarii dreptului de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale si care au domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla penitenciarul sau locul de detinere, iar in cazul municipiului Bucuresti, in sectorul pe raza caruia se afla penitenciarul sau locul de detinere, voteaza prin intermediul urnei speciale.In vederea asigurarii exercitarii in bune conditii a dreptului persoanelor private de libertate de a vota, la nivelul unitatilor subordonate ANP au fost dispuse urmatoarele masuri: identificarea persoanelor private de libertate cu drept de vot si informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitarii dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; informarea detinutilor cu drept de vot cu privire la necesitatea formularii cererilor privind exercitarea dreptului de vot; depunerea diligentelor necesare eliberarii actelor de identitate persoanelor cu drept de vot care nu poseda sau preschimbarii celor al caror termen de valabilitate este expirat; depunerea listelor nominale, impreuna cu cererile, la sectia de votare in a carei raza teritoriala se afla penitenciarul sau locul de detinere; stabilirea si amenajarea unui spatiu corespunzator in cadrul unitatii, pentru amplasarea urnelor si a cabinelor de vot, cu dotari minime pentru asigurarea secretului votului.De asemenea, avand in vedere particularitatile actualului context epidemiologic, pe durata procesului de vot, in unitatile subordonate ANP vor fi respectate masurile propuse/recomandate de Institutul National de Sanatate Publica, cuprinse in Raportul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si detalierea planului de masuri avute in vedere pentru organizarea alegerilor locale si a deschiderii scolilor, emis de Guvern pe 11 august 2020.In completarea masurilor cu caracter general mentionate, pe durata derularii tuturor activitatilor necesare exercitarii dreptului de vot, persoanele private de libertate vor purta masca de protectie respiratorie. Inainte de inmanarea stampilei de vot si a cartii de identitate, persoanele private de libertate vor primi manusi de unica folosinta. Dupa exercitarea dreptului de vot, manusile vor fi dezinfectate si aruncate in recipiente special amenajate.Se va avea in vedere evitarea contactului dintre detinutii care isi exercita dreptul de vot, astfel ca nu vor interactiona detinuti cazati in sectii diferite.Echipa biroului electoral al sectiei de votare care se deplaseaza cu urna speciala si eventualii supraveghetori si observatori straini acreditati in acest scop vor fi supusi triajului epidemiologic la intrarea in unitate si vor completa chestionarul COVID-19. Purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie din momentul accesului in unitate. Totodata, pe toata durata desfasurarii procedurilor de votare, va fi respectata distantarea fizica fata de persoanele private de libertate si fata de personalul angajat al unitatii, a adaugat ANP.