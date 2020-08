Aproape 15.800 de sectii de votare, evaluate de AEP in scopul prevenirii raspandirii coronavirusului. 68% au acces unic in sala de vot

Datele centralizate pana in prezent arata ca majoritatea sectiilor de votare au suprafete intre 25 si 50 de metri patrati, iar la 99,48% dintre acestea exteriorul cladirii permite distantarea oamenilor. Totodata, 89,50% din sectiile de votare centralizate au grupuri sanitare igienizate si dotate corespunzator.Potrivit AEP, in urma comunicarilor primite pana in 25 august, ora 12.00, s-a realizat centralizarea pentru 2.659 de unitati administrativ-teritoriale, 5 subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv 15.794 de sectii de votare.Informatiile au fost colectate de la primari intr-un fisier electronic. Potrivit instructiunilor de completare a acestui fisier, primarii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:- Cerinte legale minimale - Sediile sectiilor de votare trebuie sa asigure setul de conditii minimale privind locatiile in care functioneaza sectiile de votare, precum si dotarea minimala a acestora, potrivit Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 44/2016 (exemple: asigurarea generatoarelor de curent si a surselor alternative de energie electrica; grupurile sanitare sa fie igienizate si accesibile/sa nu fie limitat accesul la acestea, luarea masurilor necesare pentru asigurarea sigurantei participantilor la procesul electoral, precum si securitatea materialelor electorale).- Cerinte speciale in perioada de pandemie - Este obligatorie asigurarea igienizarii si dezinfectarii spatiilor, asigurarea marcajelor pentru distantarea fizica, punerea la dispozitia participantilor la procesul electoral a facilitatilor existente la nivelul imobilelor in care sunt organizate sectiile de votare (grupuri sanitare accesibile, igienizate si dotate cu materialele necesare, aerisire, ventilare, etc.).Pentru a evalua modalitatea de stabilire a fluxurilor astfel incat sa poata fi asigurata distantarea fizica, afluierea/defluirea participantilor la procesul electoral, precum modalitatile de dezinfectare a acestora, informatiile solicitate de AEP au vizat: numarul cabinelor de votare, suprafata salii de votare, daca in imobil se afla o sectie de votare unica sau un centru de votare, exteriorul imobilului, suprafata zonei de acces, grupul sanitar, aerisirea/ventilatia."Precizam ca acest demers al AEP face parte dintr-o serie de activitati derulate de institutia noastra cu scopul de a responsabiliza toti factorii implicati in organizarea si desfasurarea alegerilor in conditii de legalitate si siguranta sanitara (videoconferinte la nivel national si international, intalniri si dezbateri cu institutiile responsabile, cu societatea civila, formatiuni politice, etc.)", arata AEP.Potrivit datelor centralizate pana acum, cele mai multe sectii de votare - 51,28% - au suprafata intre 25 si 50 de metri patrati, iar 42,47% au peste 50 de metri patrati. In 99,48% din cazuri, exteriorul imobilului permite distantarea fizica a participantilor. Totodata, 68,31% din sectiile de votare au acces unic in sala de vot In ceea ce priveste grupurile sanitare, 89,50% din sectiile de votare centralizate au astfel de grupuri igienizate si dotate corespunzator, 9,21% - nu, iar la 1,16% din sectiile de votare ele nu exista. Potrivit AEP, sunt in total 18.758 de sectii de votare, din care au fost comunicate 15.794.