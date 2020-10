Arafat: "In ziua alegerilor nu au fost sesizari grave de nerespectare a regulilor, insa nimeni nu s-a asteptat ca, seara, sa coboare unii in strada si sa interactioneze fara masca"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Intrebat marti seara, intr-o emisiune la B1 Tv, daca organizarea alegerilor locale ar putea fi considerata o cauza a cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a raspuns ca nu perioada scrutinului a ridicat probleme, ci adunarile publice ad-hoc de dupa finalizarea procesului de votare."Sa stiti ca e un subiect foarte sensibil si am evitat sa fac comentarii pe el dar, cel putin daca e sa iau ziua de vot , in ziua de vot nu am avut, sa spunem, sesizari grave de nerespectare.Au fost, pe aici, pe acolo, dar, in general, s-au respectat regulile si in sectiile de vot si in afara lor. Ce a fost totusi neasteptat, nu ne-am asteptat la asta, era ceea ce s-a intamplat in unele localitati, in unele zone, festivitatile ad hoc organizate la anuntarea votului.Si acolo s-a observat, cel putin in unele localitati, mai mici, mai mari, s-a observat ca in unele zone nu s-a respectat nici purtarea mastii, nici distantarea, nici nimic si acolo poate ca s-a intamplat o raspandire intre oameni, fara nicio discutie", a declarat Raed Arafat.Oficialul din MAI a adaugat ca autoritatile nu s-au asteptat ca dupa anuntarea votului "sa coboare unii si altii in strada si sa interactioneze fara masca".El a precizat ca in perioada urmatoare se va vedea daca aceste evenimente se vor corela cu imbolnaviri."Pentru urmatoarele (alegeri - n.r.) se tin, nu se tin, toata asta este o discutie politica, dar acolo sunt niste lectii care s-au invatat, care pot fi imbunatatite la urmatoarele alegeri, mai ales aspectele de dupa anuntarea rezultatului si ar trebui sa fie clar ca nu e voie de nicio manifestare, dar urmeaza sa vedem ce va fi, nu vreau sa intru in amanunt in acest subiect, e un subiect foarte sensibil pe linie politica", a mai spus Arafat.