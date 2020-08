Aspirant exotic la Primaria Capitalei: Fostul luptator din Legiunea Straina care a plimbat purcei vopsiti in tricolor pe strazile din Bucuresti

Foto: Facebook/ Catalin Ioan Berenghi

Foto: Facebook/ Catalin Ioan Berenghi

Procesul

Foto: Facebook/ Catalin Ioan Berenghi

El este unul dintre cei 18 candidati la Primaria Capitalei si vrea sa castige fotoliul de Primar General. Catalin Berenghi nu este la prima sa candidatura pentru fotoliul Primariei Capitalei.A mai candidat pentru titlul de Primar General al Capitalei in anul 2016, asa ca mergea pe la tot felul de dezbateri televizate. La finalul unei emisiuni a primit microfonul sa zica un ultim cuvant: "Berenghi a vrut apoi sa fie presedinte, insa nu a avut suficienti sustinatori pentru a-i fi validata candidatura. Barbatul a fost luptator in Legiunea Straina, antrenat in 4 razboaie, specialist genist (minaj, deminaj, manevrare explozibil), distrugator de lunetisti, alpinist si schior, ghid montan, instructor de prim ajutor, instructor de scoala de ghizi montani si instructor de cursuri de supravietuire.Berenghi a devenit cunoscut in momentul in care a plimbat o ceata de purcei vopsiti in tricolor pe terenul din Bulevardul Expozitiei, unde trebuia sa se ridice o Mega-Moschee.Mai mult, a ingropat doi purcei in spatele cladirii SNSPA pentru a "spurca" zona si a ridicat o cruce ortodoxa adusa din Moldova sfintind-o crestineste.Dupa ce premierul Victor Ponta a cerut autoritatilor sa-i faca dosar penal, bucuresteanul l-a ingropat simbolic pe "Ponta Turcitul" acolo si a dat in judecata Guvernul pentru anularea hotararii de Guvern emisa de Ponta pentru mega-moschee.Zeci de mii de romani i s-au alaturat acestuia in procesul de pe rolul Curtii de Apel. Prin urmare, constructia moscheii, promisa de Victor Ponta presedintelui turc Erdogan s-a anulat inainte ca judecatorii sa apuce sa se pronunte in proces.In 2018, Catalin Berenghi a jucat un rol esential in blocarea inregistrarii partidului lui Dacian Ciolos . El a facut o cerere de interventie si a cerut respingerea inregistrarii formatiunii Miscarea Romania Impreuna (MRI). Ulterior a terguversat judecarea cazului.