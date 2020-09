AUDIO Singurul primar cu Maybach din Giurgiu inregistrat cand isi ameninta angajatii din primarie ca-i impusca-n cap: "Eu m-am dus sa o impusc si pe mama!"

Incidentul a avut loc anul trecut, iar reactia a venit dupa ce sotia sa, Irina, a aflat de o presupusa relatie intre Marian Patuleanu si o angajata a primariei (Lili), scrie Ora de Giurgiu."Eu doar atat va spun: cine a atentat la familia mea, asta, asta, uitati-l aici, credeti-ma si ma jur pe fetele mele, il impusc direct in cap. Sa se auda in toata Romania. De ce intereseaza pe voi de mine? Nu va inteleg. Ce treaba am eu cu voi? (...)A recunoscut mama. Eu m-am dus sa o impusc pe mama! Acum, eu m-am dus la ea sa o impusc. Pe mama! Ca e bagate parazitii din primarie. (...) Am spus asa: cine a atentat la familia mea, il impusc direct in cap. Toata viata lui va avea de suferit din cauza mea. (...) Cine se crede vinovat de aici, sa plece ca-l impusc, il impusc domnule contabil!", le-a zis primarul angajatilor, conform Ora de Giurgiu. Patuleanu nu este la prima abatere in acest sens. In luna martie i-a amenintat pe politisti ca suna la Marcel Vela fiindca l-au prins cu radarul "in vreme de criza".