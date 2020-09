Aurelian Badulescu, despre rezultatele din Sectorul 3: "PSD a obtinut un scor bun in circumstantele actuale"

"Campania electorala s-a terminat, voturile sunt aproape numarate si este timpul sa facem o scurta analiza si sa vedem cum arata noua configuratie politica in Sectorul 3: Robert Negoita a obtinut un nou mandat de primar al Sectorului 3, dar nu are majoritate in Consiliul Local. PSD a obtinut un scor bun in circumstantele actuale si va veghea la modul de lucru al primarului. USR , prin inlocuirea Anei Ciceala, a ratat sansa sa-l invinga pe Negoita. Partidul National Liberal a reusit sa faca, atat la Sectorul 3, cat si in restul Capitalei, o alianta cu niste oameni fara Dumnezeu si fara valori traditionale, care in scurt timp ii vor trada. PS - Pe domnii si doamnele de la USR ii anunt ca ne vom reintalni in Consiliul General", a scris Aurelian Badulescu, luni, pe Facebook El le-a transmis votantilor sai ca echipa PSD Sector 3 le va apara interesele in Consiliul Local."Desi am intrat tarziu in cursa pentru Primaria Sectorului 3, foarte multi cetateni au inteles situatia si m-au creditat, pe mine si echipa PSD, cu votul lor. Vreau sa le multumesc pe aceasta cale si sa-i anunt ca echipa PSD Sector 3 isi va respecta promisiunile facute in campania electorala si le va apara interesele in Consiliul Local", a afirmat Aurelian Badulescu.