Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca doua mii de alegatori s-au inscris deja pe platforma "Vot in strainatate"

"Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 30 iulie, ora 10:00, a fost atinsa borna de 2.000 de inregistrari pe portalul www.votstrainatate.ro ale alegatorilor romani din afara tarii, dintre care 1.393 au optat pentru votul prin corespondenta, iar 607 pentru votul la sectia de votare. Reamintim ca, potrivit legislatiei in vigoare, inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare a demarat la data de 1 aprilie 2020 si se va incheia odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale", arata AEP intr-un comunicat de presa emis joi.Presedintele Autoritatii Constantin Buica reitereaza apelul sau catre romanii din strainatate de a opta pentru votul prin corespondenta, "ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara cozi, fara deplasari, fara costuri si fara riscuri, mai ales in contextul incertitudinii legate de evolutia pandemiei de coronavirus", precizeaza sursa citata.AEP mentioneaza ca a constatat, in decursul procedurilor de prelucrare a cererilor transmise pe portalul www.votstrainatate.ro, o serie de greseli frecvente comise de alegatori, cele mai multe dintre acestea vizand tipul si valabilitatea actelor de identitate transmise, modul de completare a numelui si prenumelui, claritatea scanurilor atasate si legalitatea documentelor de sedere in alte tari.Prin urmare, Autoritatea Electorala Permanenta revine cu urmatoarele precizari:"Actul de identitate romanesc utilizat la inregistrare trebuie sa fie acceptat de legislatia romaneasca! Lista documentelor de identitate romanesti:- cartea de identitate;- cartea electronica de identitate;- cartea de identitate provizorie;- buletinul de identitate;- pasaportul diplomatic;- pasaportul diplomatic electronic;- pasaportul de serviciu;- pasaportul de serviciu electronic;- pasaportul simplu;- pasaportul simplu electronic;- pasaportul simplu temporar", mai indica sursa mentionata.AEP atrage atentia ca certificatul de nastere si titlul de calatorie nu fac parte din categoria documentelor de identitate."Actul de identitate utilizat trebuie sa fie valabil. Un act de identitate este in termenul de valabilitate daca la momentul inregistrarii nu este expirat. Numele si prenumele trebuie sa fie scrise intocmai ca in actul de identitate. Numele si prenumele trebuie scrise corect, complet si, in cazul mai multor nume sau prenume, in ordinea in care acestea figureaza in actul de identitate. Scanul documentelor atasate trebuie sa fie complet si vizibil integral", arata comunicat de presa.Autoritatea atentioneaza ca scanul documentelor atasate, inclusiv fotografia si data expirarii actului de identitate, trebuie sa fie complet, clar, lizibil, nepixelat."Documentul de sedere in strainatate trebuie sa fie prevazut in lista din Ordinul ministrului afacerilor externe 1627/2019. Chiar daca in pasaport este mentionata tara de domiciliu sau resedinta, este necesaratransmiterea unuia dintre documentele care atesta sederea in strainatate, specific pentru fiecare tara, conform Ordinul ministrului afacerior externe 1627/2019, care poate fi accesat la urmatorul link : ", conchide sursa amintita.