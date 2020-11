Averea lui Dorinel Munteanu, candidat la Senat in Cluj dupa esecul la locale in Galati. Fostul fotbalist declara un singur bun detinut

Averea lui Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu este antrenor de fotbal si fost jucator. A facut parte din "Generatia de aur" a echipei nationale de fotbal a Romaniei, alaturi de alti jucatori renumiti, cum ar fi Gica Hagi sau Gica Popescu Dorinel Munteanu declara ca detine un singur bun, un BMW fabricat in 2009, obtinut prin cumparare, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020.Munteanu sustine ca nu detine conturi in banca si declara ca nu are nicio sursa de venit.La divort, Simona Munteanu, prima sotie a lui Dorinel Munteanu, a ramas cu o mare parte din casele acestuia si a reusit sa il convinga pe fostul international sa semneze o intelegere prin care acesta ii dadea o suma lunara de bani acesteia, sub forma de "prestatie compensatorie". In 2018, femeia l-a dat in judecata pentru neplata sumei, obtinand si o decizie judecatoreasca de executare silita.In 2014, dupa 27 de ani de casnicie, fostul fotbalist a introdus actiunea de divort in instanta si s-a judecat la partaj pentru o avere de 700.000 de euro.