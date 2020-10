UPDATE Tudorache, la iesirea de la SIIJ: De luni, persoanele care ar avea informatii despre caz vor fi chemate la audieri. Sunt optimist

Plangerea penala

Avocatul edilului in functie al Primaria Sector 1 Mihai Dragan a adaugat ca dupa ce vor fi consumate caile de atac la birourile electorale vor fi folosite cai de atac in instante civile. "Se va contesta orice act nelegal in instanta de contencios administrativ si se va cere si suspendarea acelor acte nelegale. Eventuala suspendare ar insemna ca orice procedura se opreste la stadiul la care este atunci, nu se merge mai departe. De exemplu, daca un primar nu a fost investit, nici nu va fi", a mai explicat Dragan."Le cunoastem ca ar sti=i sau ar avea informatii despre acest caz. De luni incolo sunt chemati la audieri. Sunt optimist ca se va afla adevarul", a afirmat Daniel Tudorache, la iesirea de la SIIJ.Intrebat daca a dat nume si prenume si daca a cerut audierea anumitor persoane, social-democratul a raspuns: "Nu, persoane care stiu ce s-a intamplat acolo si au informatii".In momentul in care Dan Tudorache a fost chestionat daca a solicitat la SIIJ audierea lui Dan Barna si a candidatei sustinute de PNL si USR -PLUS la Sectorul 1 Clotilde Armand , avocatul Mihai Dragan a intervenit si a spus: "Nu pot sa va spun. Nu putem sa va dam astfel de date. Deci am raspuns la toate intrebarile care ne-au fost adresate. Nu putem sa va dezvaluim din ancheta""Sunt sectii care nici in acest moment nu sunt pe cheia de verificare. Aproximativ 17 sectii. Nu au fost descoperite la acel moment. Pentru ca acestea ar trebui rezolvate din sectia de votare. Ele au aparut la biroul electoral dupa doua zile, pentru ca nu au fost incarcate la sectia de votare, cum era normal. Dupa cum va amintiti, au aparut pe site dupa doua-trei zile. Cum sa stim de la momentul respectiv? Ca si imaginile aparute la televizor. Ni s-a spun de ce nu am facut plangere, contestatie in termen. Daca imaginile au aparut dupa trei zile, de unde sa facem in termen, ca nu aveam cunostinta?. Dupa ce vom termina caile de atac pe partea de instante, ca sa spun asa, electorale, vom merge pe instantele civile. Se va contesta orice act nelegal in instanta de contencios administrativ si se va cere si suspendarea acelor acte nelegale. Eventuala suspendare ar insemna ca orice procedura se opreste la stadiul la care este atunci, nu se merge mai departe. De exemplu, daca un primar nu a fost investit, nici nu va fi", a continuat Dragan.Chestionat ce alte cai de atac vor mai fi, Mihai Dragan a replicat: "Facem contestatii. Exact ce scrie la lege. Facem contestatii. Initial la biroul electoral sector 1 am facut. Am vazut ca aseara ni s-a respins contestatia prin care solicitam renumarare, cu 6 la 5, si am atacat aceasta hotarare catre biroul electoral de municipiu in seara asta, in termenul de 24 de ore, ca sa fie clara aceasta chestiune. Intre timp mai avem o contestatie prin care solicitam reluarea alegerilor de la zero. De la BEC nu am informatii daca se judeca astazi sau maine".Dan Tudorache a precizat ca vineri BEC are in discutie contestatia prin care solicita reluarea alegerilor.Mihai Dragan, avocatul candidatului PSD Daniel Tudorache la Primaria Sectorului 1, a anuntat joi seara, 1 octombrie, la postul Antena 3, ca a facut plangere la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, impotriva procurorului Nicolae Sprincu, seful Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1.Declaratiile au fost facute in emisiunea Sinteza Zilei, unde se analizau imaginile cu oamenii care cauta intre sacii cu buletine de vot ," declara avocatul.Principalul motiv, potrivit lui Mihai Dragan, este acela ca magistratul nu a cerut reprezentantilor partidului in BES 1 acordul ca cineva sa patrunda in incapere, asa cum ar cere legea. Conform acestuia, hotararile si masurile birourilor electorale ar trebui aprobate de plen cu majoritate."Domnul procuror nu a fost in msaura sa ceara nimanui acordul pentru aceasta actiune. Sa patrunda cu niste persoane, altele decat cele indrituite, in camera respectiva, sa ridica un sac, sa-l desigileze. Sa preia de acolo o serie de documente Trebuia sa intocmeasca proces-verbal, cand s-a ridicat, ce s-a ridicat. Ce s-a restituit. Cand s-a sigilat din nou. Cand s-a inchis usa, cate minute s-a stat. Ce au luat ce au cautat. Nu exista niciun astfel de act. Exista o singura hotarare, de modificare a unor procese-verbale si atat," declara acesta.Mihai Dragan a explicat ca el inca nu a vazut proiectele verbale de intrare-iesire in acea camera, cate persoane intra si ies, si cat au stat. El sustine ca ar trebui realizate doua randuri de procese-verbale, ale Jandarmeriei si ale BES 1. Mihai Dragan afirma ca decizia de a se intra in camera a fost luata de Nicolae Sprincu fara a se consulta cu ceilalti reprezentanti ai partidelor.Ideea unei plangeri penale la adresa procurorului Nicolae Sprincu a fost pusa in discutie, prima data de jurnalistul Razvan Savaliuc, care coordoneaza publicatia Lumea Justitiei, afiliata Antenei 3, intr-un editorial intitulat " Fara romani in functii publice !"."Se impune cercetarea de urgenta a procurorului Nicolae Sprincu, de la Parchetul Sectorului 1, cel care a fost desemnat presedinte al Biroului Circumscriptiei Electorale a Sectorului 1, in urma aparitiei sale pe imaginile video ajunse in spatiul public. Imagini suprinse de camerele de supraveghere si care releva ca in noaptea dinspre 28 spre 29 septembrie 2020, in Complexul Multifunctional din Piata Mures, respectivul procuror insotit de patru indivizi de la USR, au scos si introdus saci cu procese verbale si buletine de vot din camera sigilata in care se pastrau sub paza rezultatele votului din Sectorul 1," scria Savaliuc.Opiniile au fost preluate si de agentia de presa rusa Sputnik.