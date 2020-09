Avocatul lui Daniel Tudorache: "La biroul electoral al Sectorului 1 se renumara voturile din noua sectii"

El a adaugat ca din cele 9 sectii, in 7 sunt diferente semnificative intre voturile efective exprimate de cetateni si ceea ce a fost consemnat si incarcat in sistem. Acesta a mai spus ca "rezultatul numaratorii paralele cu sistemul identic pe care il avem cu cel de la AEP si care cu datele existente la dispozitie si existente si la BEC, candidatul Tudorache este castigator cu 205 voturi". Referitor la incidentul cu reprezentantul PSD care transporta procesele verbale, Mihai Dragan a spus ca acesta a fost hartuit si agresat pe strada de sustinatorii lui Clotilde Armand , iar candidata PNL si USR -PLUS si-a facut aparitia mai tarziu si ulterior fiind chemata politia."Am primit o informare de ultima ora. La acest moment, la biroul electoral al Sectorului 1 se intampla renumararea a 9 sectii de votare, intrucat nu cadeau pe cheia de verificare. Pentru toata lumea, cheia de verificare inseamna ca suma voturilor consemnate la fiecare candidat sa dea cu totalitatea voturilor egalitate. Nu s-a intamplat acest lucru, iar din cele 9 sectii de votare, 7 sectii de votare au diferente semnificative, voturile efective cu ceea ce s-a consemnat si s-a incarcat in sistem. Aceasta e informatia pe care pot sa v-o dau cu certitudine confirmata din doua surse, inclusiv de catre reprezentantul nostru in sectia de votare. Este clar ca suntem in situatia, nu vreau sa spun frauda electorala , in situatia in care votul exprimat de cetateni la urne este denaturat total fata de ceea ce s-a consemnat si de rezultatele care se dau in spatiul public. O sa va prezint, de asemenea, rezultatul numaratorii paralele cu sistemul identic pe care il avem cu cel de la AEP si care cu datele existente la dispozitie si existente si la BEC, candidatul Tudorache este castigator cu 205 voturi", a declarat Mihai Dragan, marti intr-o conferinta de presa.Avocatul lui Dan Tudorache a precizat ca incidentul de luni in care a fost implicat reprezentantul PSD, care este si candidat la consiliul local, care transporta procesele verbale a fost agresat pe strada de sustinatorii candidatului PNL si USR-PLUS Clotilde Armand."In legatura cu incidentul de ieri, legea stabileste urmatorul lucru, ca sa fiu foarte clar, la fiecare sectie de votare se intocmeste un proces verbal care stabileste ce s-a numarat. Acel proces verbal se intocmeste intr-un exemplar. Toate exemplarele sunt originale. Intr-un exemplar care se transmite la BEC si in cate un exemplar pentru fiecare reprezentant al partidelor politice prezent in sectie. Regula este ca fiecare reprezentant din sectie al partidului respectiv, dupa ce a terminat cu BEC sau cu biroul electoral de circumscriptie, sa se duca la partid si sa predea acel exemplar. Pentru eficienta, noi am preferat ca doi reprezentanti ai nostri sa stranga aceste procese verbale chiar la biroul electoral al Sectorului 1 si sa le transporte la sediul partidului pentru a face inca o numaratoare paralela si, nu in ultimul rand, pentru a formula eventualele contestatii", a explicat Dragan.Acesta a mai explicat ca reprezentantul PSD a fost hartuit, motiv pentru care s-a grabit sa intre din nou in cladirea biroului electoral Sector 1, intrand in lift. Dragan a adaugat ca reprezentantul PSD i-a comunicat ca ii era teama sa nu fie batut."La mai putin de jumatate de ora dupa ce Daniel Tudorache a anuntat pe Facebook ca potrivit numaratorii paralele este castigator, la momentul respectiv aveam 98% din sectii numarate din ce imi amintesc, ca este castigator cu 197 de voturi s-a intamplat acel incident. Adica pe strada, si repet pe strada, reprezentantul nostru care intr-adevar era si pe lista pentru pozitia de consilier, care transporta acele procese verbale la sediul partidului, a fost oprit de un grup de sustinatori ai doamnei Armand, ulterior a aparut si doamna Armand si domnul Tanase Stamule. Din ceea ce sustine acest domn (reprezentantul PSD - n.r.), pentru ca eu nu am fost de fata, a fost urmarit, haituit, agresat, motiv pentru care s-a intors si s-a grabit in cladirea in care se afla, e adevarat, si biroul electoral de sector, dar se afla si doua directii ale Primariei Sectorului 1. A intrat in lift si a incercat sa ajunga la etajul 2 unde exista aceasta directie de mediu, sperand ca sunt mai multe persoane acolo, pentru ca va spun foarte sincer, mie personal mi-a spus ca i-a fost teama sa nu fie batut. Atat de agresive erau persoanele respective", a povestit Mihai Dragan."A ajuns sus, Ulterior persoanele de la USR-PLUS, respectiv PNL, foarte agresive fiind, au chemat politia. Politia si-a facut, evident, treaba pentru ca au luat toate persoanele la sectie ca sa se lamureasca ce este cu toate acele procese verbale. Initial, s-a afirmat ca procesele verbale respective sunt furate, exact asta au sustinut cei de la USR-PLUS, sunt furate din biroul electoral, urmand a fi inlocuite. O prostie fara margini pentru ca nu poti sa inlocuiesti procesele verbale, in conditiile in care procesele verbale se semneaza in sectie de catre toti membrii partidelor. Nu ai cum sa le inlocuiesti. Au un cod de bare. Singurii care le pot inlocui sunt cei din biroul electoral. Noi sau nimeni altcineva nu le poate inlocui. Aici s-a terminat incidentul", a mai relatat Dragan.Avocatul lui Daniel Tudorache a mai spus ca in dosarul privind situatia de la Sectorul 1 nu are nimeni calitatea de suspect sau inculpat si nimeni nu a fost arestat."Ce pot sa va spun, dincolo de toate aberatiile aparute pe Facebook, de live-uri facute pe Facebook de doamna candidat, sper sa fie etern candidat, Clotilde Armand, nu a fost nimeni arestat, nu are nimeni calitate de suspect, nu are nimeni calitate de inculpat. Mai mult decat atat, ne-au fost restituite intr-un final, foarte tarziu, dupa ora 23.59, cand puteam depune contestatie, ne-au fost restituite copiile acelor procese verbale. Din fericire, am reusit sa obtinem un duplicat al acelor procese verbale, iar contestatia s-a formulat in termenul prevazut de lege, adica pana la ora 23.59. Ca sa fiu precis, noi am fost in posesia copiilor procesului verbal la orele 12.25 noapte, de aceea eu inclin sa cred personal, si asta e pozitia si primarului Sectorului 1, ca aceasta actiune a fost gandita astfel incat sa nu mai fim in masura sa depunem contestatia si sa nu mai fim in masura sa avem aceste procese verbale fara de care nu putem depune contestatie, nu putem face numaratoare paralela", a conchis Mihai Dragan.