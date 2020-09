Dupa ce l-a atacat pe Orban, despre care a spus ca este "rebut politic", Basescu o jigneste pe Anisie: "Este in categoria de analfabeti functionali"

"Ce performanta? Hai sa fim seriosi. Practic PNL, ca de altfel si PSD , aceste doua partide mari, de asta este nevoie de un al treilea, de un PMP, au ajuns sa guverneze cu linia a patra, a cincea dintre specialistii pe care ii au pentru ca aceasta linie a ajuns acum linia intai. Ganditi-va ce ministrii aveau in trecut, ce ministri au acum si PSD si PNL.Deci guverneaza acum cu analfabetii functionali care au ajuns in functii inalte, iar doamna Anisie, fie ea si profesoara, este in aceasta categorie, pentru ca nu intelege ministerul ei. Degeaba citeste despre educatie, pentru ca nu intelege. Daca ar fi inteles primul lucru pe care l-ar fi anuntat doamna Anisie era -", a afirmat Traian Basescu, intrebat sambata la prezentarea programului politic cum vede performanta Monicai Anisie si daca aceasta ar trebui remaniata de la conducerea Ministerului Educatiei.El a adaugat ca ministrul nu a luat masurile pentru reducerea timpului pe care un copil il sta la scoala, in contextul pandemiei de COVID-19 si a dat exemplul unei scoli din Bucuresti. Basescu a mai precizat ca acesta este motivul pentru care Comisia Europeana a evaluat sistemul de educatie din Bucuresti ca fiind pe locul 27, din 28 de capitale analizate."Uitati-va, program la o scoala din Bucuresti, program de dupa-amiaza. Acesta e un program de dupa-amiaza care este prevazut a se putea intinde pe 7 ore. E o scoala din Bucuresti. Ore reduse la 50 de minute la 40 de minute, dar copilul sa faca cele 7 materii.Cat de intregi putem fi la minte ca si conducatori ai Ministerul Educatiei sa lasam o asemenea monstruozitate sa functioneze in sistemul de invatamant pe timp de pandemie, cand ne punem problema sa reducem cat mai mult statul copiilor in scoala, in colectivitate? Este un posibil program pentru gimnaziu cu sapte ore. Deci pot fi si zile cu 7 ore. De ce? Ca sa tinem catedrele la toti cei care la testarile de vara iau 2 sau 3, dar sunt buni sa predea. Din cauza asta, la evaluarea sistemului de educatie din Bucuresti, Comisia Europeana ne-a situat pe locul 27 din 28 de capitale", a conchis Basescu.