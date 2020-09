VIDEO Basescu: "Si Firea si Nicusor Dan sunt niste lasi, insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri". Ce spune despre posibila retragere din cursa electorala

"Nu sunt geambas de voturi"

"Dar nu numai Gabriela Firea. La fel de las este si Nicusor Dan. Si el intoarce spatele la luptele politice. Deci si unul si altul sunt lasi, insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri. Prefera sa fuga, pentru mine sunt doi lasi care insala electoratul din Bucuresti care se pregateste sa cada intr-o capcana electorala.Se pregateste sa dea un vot politic nu celui care poate schimba Bucurestiul", a declarat Traian Basescu, intrebat la evenimentul de prezentare a programului pe care il propune pentru Capitala de ce refuza Gabriela Firea sa aiba o dezbatere cu el sau cu Nicusor Dan.Traian Basescu a mai declarat sambata, intrebat daca ia in considerare sa se retraga din competitia pentru Primaria Capitalei spre final de campanie si sa recomande votarea lui Nicusor Dan, ca nu este "geambas de voturi" si nici nu cumpara, nici nu vinde voturi."Nu sunt geambas de voturi. Eu de cand sunt in politica am luptat pentru fiecare vot. Acum candidez pentru ca Alianta PNL si USR -PLUS ne-au impins la o candidatura individuala. Nu sunt geambas de voturi, nici nu cumpar, nici nu vand voturi. Cum sa ma retrag?", a afirmat Traian Basescu, la prezentarea programului pe care il propune pentru Bucuresti.