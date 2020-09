Basescu o critica pe Firea pentru fotografia din clasa: Primarul general, sotul si cu tot alaiul au intrat in scoala. Demagogie politica

"Spun doar ca lipsa de eleganta a unora doar se vede si in astfel de comportamente. Sigur ca multi vad: primarul general si cu sotul si cu tot alaiul au intrat in scoala si eu nu pot intra. Au vazut multi parinti imaginea.E la fel ca aia cu Ludovic Orban : nu stati mai mult de doi la un loc si el era cu o liota intreaga in birou, aveau rom in ceasca de cafea si pufaiau acolo fara masti, fara nimic. Deci, demagogia tipic politica", a declarat Basescu, intr-o conferinta de presa.