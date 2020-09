Basescu, despre Dana Budeanu, nasa Elenei Udrea: "O femeie fara cultura. I se pare ca-i desteapta Pamantului, dar e de un ridicol absolut"

Intrebat ce parere are despre implicarea Danei Budeanu in campania pentru Gabriela Firea, fostul presedinte Traian Basescu a catalogat-o drept "ridicola"."O ridicola. E o femeie fara cultura. I se pare ca-i desteapta pamantului si e de un ridicol absolut. Nu spun ca Nicusor Dan nu a intervenit pentru acel cetatean care incalcase legea. Dar ajungea daca se limita la aceasta informatie. Am vazut-o si aseara, pur si simplu fara vocabular. Se vede ca e o femeie care nu citeste. Nu are cuvintele la ea. Se face ca gandeste adanc, dar pare ca nu are cu ce", a explicat Traian Basescu, citat de News.ro. Dana Budeanu este cea care a facut publica o discutie dintre Nicusor Dan si Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4, care viza ordinul de demolare a unei cladiri din "Oraselul Copiilor" apartinand omului de afaceri Mihai Mitrache. Ulterior, ea a prezentat si imagini de la intalnirea lui Nicusor Dan cu un dezvoltator imobiliar, pe tema unui PUZ contestat in instanta.Designerul Dana Budeanu a fost, in 2019, una dintre nasele Evei Maria, fata Elenei Udrea. Tot ea s-a ocupat de tinutele purtate de Elena Udrea si de Eva Maria in timpul ceremoniei de botez, potrivit click.ro.