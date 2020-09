Basescu, despre posibile aliante ale PMP la parlamentare: "Nu o sa mergem cu caciula in mana la nimeni, nici la PNL, nici la USR"

"Nu o sa mergem cu caciula in mana la nimeni. Nici la PNL, nici la USR. PMP a dovedit ca are potential de a trece pragul, iar acum este mult mai consolidat. Vom fi prezenti in 21 de consilii judetene, ceea ce pentru noi e mult. Acum am castigat 50 de primarii. E important pentru un partid care se coaguleaza acum", a afirmat Traian Basescu, intrebat marti la Digi 24, daca PMP are in vedere aliante la alegerile general.Intrebat daca va candida la alegerile parlamentare, Traian Basescu a raspuns: "Nu cred ca electoratul accepta lucrul acesta. Pe de o parte electoratul, pe de o parte eu. Daca o sa il aveti pe EugenTomac in emisiune vreodata, la vremea cand aveam 17%, atunci ii spuneam sa nu ne bucuram, este previzibil un tsunami. Iar cu 3 zile i-am spus - va fi un tsunami anti-Firea si se vor duce voturile catre cei mari. Singurele partide care au ramas in picioare au fost partidele mari - PSD , PNL si USR si s-a salvat PMP trecand pragul de 5%".Fostul presedinte a adaugat ca are deja un serviciu - lucreaza la Parlamentul European."A fost o oportunitate, daca bucurestenii ar fi vrut-o era in regula, daca nu au vrut-o eu am serviciu - lucrez la Parlamentul European. Eu nu am o problema de angajare. Fata de ce a fost, de ce s-a intamplat, a fost un adevarat tsunami, cel putin in Bucuresti, dar nu numai in Bucuresti, sunt foarte multumit de procente. Acest tsunami a fost incredibil de puternic si slava Domnului am ramas pe procentul pe care l-am avut la alegerile europarlamentare", a conchis Basescu.