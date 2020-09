Basescu, despre Nicusor Dan: "Reprezentantul PNL si al neomarxistilor din USR este pe punctul de a pierde alegerile in favoarea unei primarite profund corupta"

"Nu am vandut niciodata voturi, din respect pentru cei care mi le-au dat. Nici nu am cumparat, din respect pentru mine", afirma Basescu. Fostul presedinte si primar general sustine ca "reprezentantul PNL si al neomarxistilor din USR este pe punctul de a pierde alegerile in favoarea unei primarite profund corupta".Traian Basescu a postat un text pe Facebook , intitulat "Nimic de vanzare pe taraba cu voturi"."Daca Nicusor Dan ar fi un tanar, l-as compatimi pentru naivitate. Dar pentru ca la 51 de ani a acceptat compromisul sulfuros al eliminarii PMP din alianta care il sustinea la Primaria Capitalei este primul vinovat, in conditiile in care PMP l-a propus si indraznesc sa spun, l-a impus ca si candidat al dreptei. Oricum PNL nu avea cu cine defila. In cursul zilei de sambata, liderii USR si PNL, Barna si Orban, l-au scos la plimbare prin targ ca pe urs, pe insusi Nicusor Dan. Nenorocitii i-au legat de gat un carton mare pe care au desenat niste cifre, au scris sub ele SONDAJ falsificand realitatea momentului. Sa faci asta in ziua in care casele de sondaje isi fac calibrarea si toate partidele importante afla intentia de vot a momentului este o mare prostie", a scris Basescu.Acesta sustine ca sondajul prezentat de Nicusor Dan nu este corect. "Ca mie mi-au taiat 10 procente este doar o incercare disperata de a redirija voturile mele. Nu se va putea pentru ca sunt pe trend de crestere si nu se stie cand si unde ma opresc. Drama politica este ca reprezentantul PNL si al neomarxistilor din USR este pe punctul de a pierde alegerile in favoarea unei primarite care este profund corupta, care timp de 4 ani nu a facut nimic altceva decat sa cumpere voturi cu bani din taxele bucurestenilor si sa minta", a mai scris Basescu.Fostul primar general afirma ca "Barna si Orban l-au vandut pe Nicusor Dan inainte de inceperea campaniei, cand, in ultima clipa au scos din alianta PMP care ar fi garantat victoria dreptei, la fel cum de un an asigura Guvernului Orban mentinerea la guvernare blocand motiunile de cenzura"."Asa cum arata sondajele azi, Nicusor Dan, PNL si USR - PLUS pierd Capitala. Sper sa nu am dreptate, dar daca va fi asa, draga Orban Ludovic, eu te scot in suturi de la Palatul Victoria si te las fara serviciu. In ce ma priveste le-as sugera liberalilor si unor ziaristi si analisti, sa inceteze cu zvonurile ca voi renunta in ultima clipa in favoarea nefericitului Nicusor Dan. In cariera mea politica nu am vandut niciodata voturi, din respect pentru cei care mi le-au dat. Nici nu am cumparat, din respect pentru mine", a inchiat Traian Basescu.Candidatul sustinut de principalele partide de dreapta pentru Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, sambata, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca 33% din intentia de vot a electoratului din Bucuresti se indrepta catre el, Gabriela Firea situandu-se cu 2,5 procente in urma sa. Rezultatele cercetarii sociologice prezentate de Dan mai arata ca peste 18% dintre alegatorii din Capitala nu sunt hotarati cu cine sa voteze, iar fostul presedinte Traian Basescu capitalizeaza 9% din intentia de vot.