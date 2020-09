BEC a decis ca romanii care nu si-au facut viza de flotant pana pe 4 septembrie sa nu poata vota la locale decat in localitatea unde au domiciliul

"Alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata pe actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara daca nu a solicitat inscrierea in listele electorate permanente cu adresa de resedinta", potrivit deciziei luate de BEC. De asemenea, "alegatorul care nu si-a preschimbat actul de identitate dupa modificarea limitei unitatii administrativ-teritoriale unde isi are domiciliul sau resedinta, voteaza la sectia de votare la care este arondata strada ce figureaza la mentiunea privind domiciliul sau resedinta inscrisa pe actul de identitate", conform sursei citate.In schimb, alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie 2020, isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia, mai arata hotararea BEC.In cazul alegatorilor care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, acestia pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale daca au domiciliul sau resedinta in localitatea sau sectorul municipiului Bucuresti in care se afla sectie de votare. Cererea va fi depusa numai la sectia de votare la care este arondat imobilul unde solicita sa se deplaseze urna speciala, in preziua votului - 26 septembrie 2020, intre orele 18.00-20.00, cu exceptia situatiilor in care cauza de boala sau invaliditate survine ulterior.Alegatorii care sunt internati intr-o unitate sanitara publica sau privata, camin pentru persoane varstnice ori alte asemenea asezaminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai daca au domiciliul sau resedinta in localitatea sau, in cazul municipiului Bucuretti, in sectorul pe raza caruia se afla unitatea respectiva.De asemenea, "persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale, si care au domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla penitenciarul sau locul de detinere, iar in cazul municipiului Bucuresti, in sectorul pe raza caruia se afla penitenciarul sau locul de detinere, voteaza prin intermediul urnei speciale", mai indica documentul BEC.