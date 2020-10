BEC a decis clasarea tuturor cererilor de renumarare a voturilor

Astfel, BEC a emis o nota "privind luarea masurii clasarii cererilor de renumarare si a sesizarilor primite de Biroul Electoral Central care vizeaza circumscriptiile electorale ale caror procese-verbale privind centralizarea rezultatelor votarii au fost primite de Biroul Electoral Central in conditiile art. 39 alin. (1) lit. g) din Legea 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare""Avand in vedere prevederile art. 95 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care relgementeaza procedura de contestare a operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare si totalizare a voturilor, precum si de inregistrare a rezultatului votarii in procesele-verbale,vazand procedura de intocmire, verificare si predare-primire a proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor prevazuta de Hotararea BEC nr. 98/15/09/2020,observand ca cererile de << renumarare >> a voturilor din circumscriptiile electorale ale caror procese-verbale privind centralizarea rezultatelor votarii au fost primite de BEC in conditiile art. 39 alin. (1) lit. g) din Legea 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au ramas fara obiect,in baza art. 9 alin. (1) si art 19 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum si ale ordinului presedintelui AEP 483/2020 privind desemnarea angajatilor AEP care isi desfasoara activitatea in aparatul tehnic auxiliar al BEC, constituit la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, propunem urmatoarele:1. Clasarea de catre presedintele BEC, la propunerea sefului departamentului legislativ al AEP, a cererilor de renumarare si a sesizarilor primite de BEC, care vizeaza circumscriptiile electorale ale caror procese-verbale privind centralizarea rezultatelor votarii au fost primite de BEC in conditiile art. 39 alin (1) lit. g) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;2. Referatele de clasare, cererile si sesizarile clasate vor fi mentionate de ordinea de zi la rubrica Lucrari clasate", arata nota emisa vineri de Biroul Electoral Central.Biroul electoral al circumscriptiei electorale nr. 42 a Minicipiului Bucuresti a hotarat vineri sa-si decline competenta catre Biroul Electoral Central (BEC) in solutionarea contestatiilor si anume solutionarea solicitarilor de renumarare a voturilor la Sectorul 1 si Sectorul 5, au declarat surse ale institutiei, pentru News.ro.Decizia in sedinta de vineri a biroului electoral municipal a fost luat cu opt voturi "pentru" si sapte voturi "impotriva", au adaugat sursele citate.Initial, biroul electoral sectorul 5 decisese renumararea voturilor in cateva sectii de votare, potrivit anuntului candidatului PNL si USR -PLUS la Primaria Sectorului 5 Cristian Bacanu.De asemenea, PSD depusese o solicitare de renumarare a voturilor la Sectorul 1. Social-democratii au avut si o cerere de anulare a alegerilor in Sectorul 1.Cu toate acestea, BEC a respins joi solicitarea PSD de a fi anulate alegerile din Sectorul 1.Mihai Dragan, avocatul edilului in functie al Primaria Sector 1 Dan Tudorache a anuntat ca dupa ce vor fi consumate caile de atac la birourile electorale vor fi folosite cai de atac in instante civile."Se va contesta orice act nelegal in instanta de contencios administrativ si se va cere si suspendarea acelor acte nelegale. Eventuala suspendare ar insemna ca orice procedura se opreste la stadiul la care este atunci, nu se merge mai departe. De exemplu, daca un primar nu a fost investit, nici nu va fi", a explicat Dragan.