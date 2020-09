BEC, despre procedura care prevede ca o persoana poate vota, chiar daca sistemul semnaleaza ca ar mai fi mai votat: Mesajul emis de sistemul informatic nu constituie proba absoluta a votului multiplu

"Hotararea BEC 109 din 18 septembrie nu permite unui alegator sa voteze de doua sau mai multe ori, ci stabileste procedura de urmat in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) semaleaza ca o prsoana si-ar mai fi exercitat dreptul de vot in aceeasi zi la acelasi scrutin", a transmis, luni, BEC, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat care este motivul pentru care a fost luata aceasta decizie."Mesajul emis de sistemul informatic referitor la faptul ca un alegator ar fi votat la alta sectie de votare nu constituie proba absoluta a votului multiplu, putand avea alte cauze. De aceea, Normele metodologice privind SIMPV aprobate prin hotararea AEP 36/2019 prevad ca presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate decide sa permita exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul aflat in situatia descrisa anterior", a mai transmis BEC.BEC precizeaza ca decizii similare au fost luate si la alegerile locale si parlamentare din 2016, dar si la alegerile din 2019, atat cele europarlamentare, cat si prezidentiale.Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri, ca o persoana poate vota, chiar daca Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal semnaleaza ca persoana respectiva a mai votat deja.Informatiile care apar in sistem sunt verificate de catre presedintele sectiei de votare cu presedinte sectiei de vot unde figureaza ca ar mai fi votat persoana.Daca in dreptul numelui alegatorului nu apare nicio semnatura, acesta este lasat sa voteze. Daca apare o semnatura, persoana respectiva poate vota, dar trebuie sa completeze un proces verbal si i se aduce la cunostinta ca este pasibil de frauda la vot, infractiune care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea unor drepturi.