BEC explica cum se va vota cu urna mobila la alegerile locale. La ora 21.00, urna trebuie sa se afle in localul de vot

Biroul Electoral Central a emis o hotarare privind aplicarea unitara a prevederilor referitoare la exercitarea dreptului de vot la scrutinul din 27 septembrie.Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale daca au domiciliul sau resedinta in localitatea sau sectorul municipiului Bucuresti in care se afla sectia de votare.Cererea se depune numai la sectia de votare la care este arondat imobilul unde solicita sa se deplaseze urna speciala, in preziua votului - 26 septembrie, intre orele 18,00 - 20,00, cu exceptia situatiilor in care cauza de boala sau invaliditate survine ulterior.Cererea poate fi depusa prin intermediul oricarei persoane, trebuie formulata in scris, tehnoredactata sau intocmita olograf, trebuie sa fie datata si semnata de alegatorul care solicita urna speciala si va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, seria si numarul actului de identitate, arata BEC.Pentru verificarea conditiei ca alegatorii sa nu se poata deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale, anexate in copie cererii de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, din care sa rezulte ca persoanele respective nu se pot deplasa la sectia de votare; din continutul inscrisurilor primite trebuie sa se poata stabili lipsa posibilitatii de autodeplasare a alegatorului, nefiind necesar ca acestea sa cuprinda in mod expres sintagma ''persoana netransportabila".Pentru a primi aceste cereri, presedintii sectiilor de votare vor asigura permanenta la sediul sectiei in preziua votarii - 26 septembrie 2020, intre orele 18,00 - 20,00.Presedintele sectiei de votare va dispune formarea unei echipe compuse din cel putin doi membri ai biroului electoral, care urmeaza ca, in ziua votului, sa se deplaseze cu urna speciala.Alegatorii internati intr-o unitate sanitara publica sau privata, camin pentru persoane varstnice ori alte asemenea asezaminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai daca au domiciliul sau resedinta in localitatea sau, in cazul municipiului Bucuresti, in sectorul pe raza caruia se afla unitatea respectiva.Daca se solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane internate, conducatorii unitatilor asigura depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale in preziua votarii, intre orele 18,00 - 20,00, la sectiile de votare din localitatea sau sectorul in care se afla unitatea respectiva, stabilite prin hotarare a biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti pe raza careia se afla imobilul unde acestea sunt internate, se arata in hotararea BEC.In ziua votarii, conducatorii unitatilor respective permit accesul echipei biroului electoral al sectiei de votare, care se deplaseaza cu urna speciala. Accesul urnei speciale se va face conform normelor de protectie sanitara aplicabile acestora, precizeaza BEC.*** Persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale si care au domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla penitenciarul sau locul de detinere, iar in cazul municipiului Bucuresti, in sectorul pe raza caruia se afla penitenciarul sau locul de detinere, voteaza prin intermediul urnei speciale.Directorii penitenciarelor si ai locurilor de detinere sunt obligati sa aduca la cunostinta alegatorilor detinuti in baza unui mandat de arestare preventiva sau care sunt in executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, cu suficient timp inainte de ziua votarii, dar nu mai tarziu de data de 24 septembrie, ora 12,00, faptul ca pot vota prin intermediul urnei speciale, in masura in care solicita aceasta modalitate de vot, daca au domiciliul sau resedinta in respectiva unitate administrativ-teritoriala.Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se formuleaza in scris si vor fi datate si semnate olograf; acestea se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de detinere, cel mai tarziu in preziua votarii, la ora 12,00.In cazul in care intr-un penitenciar se solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane aflate in detentie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse la mai multe sectii de votare din localitatea in care se afla penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscriptie.In vederea exercitarii dreptului de vot, directorul penitenciarului sau al locului de detentie, dupa caz, elibereaza temporar persoanelor in cauza, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate aflat in dosarul individual.In ziua votarii, directorul penitenciarului sau al locului de detinere va permite accesul echipei biroului electoral al sectiei de votare, care se deplaseaza cu urna speciala; operatiunea de votare va avea loc intr-un spatiu anume amenajat, care trebuie sa beneficieze de dotari minime pentru asigurarea secretului votului.Si persoanele aflate in arest la domiciliu isi exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, in masura in care solicita aceasta modalitate de vot, daca au domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia executa masura, iar in cazul municipiului Bucuresti, in sectorul pe raza caruia executa masura.Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor dispune masurile necesare, astfel incat la ora incheierii votarii - ora 21,00 - urna speciala sa se afle in localul de vot.Transportul urnei speciale se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.