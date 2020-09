BEC vine cu noi clarificari privind vizele de flotant si votarea la alegerile locale din 27 septembrie

Astfel, "alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta, voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara"."Avand in vedere sesizarile inregistrate la BEC si prin care alegatori, reprezentanti ai mass-mediei sau ai unor organizatii neguvernamentale au invocat lipsa de claritate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotararea Biroului Electoral Central nr. 81 din 7 septembrie 2020, avansand chiar interpretarea ca textul in discutie ar interzice persoanelor care si-au stabilit resedinta dupa data de 4 septembrie 2020 sa voteze la sectia de votare la care este arondata adresa de resedinta,retinand ca prevederile din Legea 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu reglementeaza situatia inscrierii pe listele electorale a alegatorilor care si-au stabilit resedinta dupa data de 4 septembrie 2020, iar art. 2 alin. (2) din Hotararea BEC nr. 81 din 7 septembrie 2020 se refera doar la alegatorul, care pana cel tarziu la data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o adresa arondata altei sectii de votare decat cea de domiciliu,tinand cont de necesitatea respectarii cerintelor de claritate si previzibilitate, ce decurge din caracterul obligatoriu al hotararilor BEC,Biroul Electoral Central hotaraste:Art. 1. Art. 2 alin. (2) din Hotararea Biroului Electoral Central nr. 81 din 7 septembrie 2020 se completeaza dupa cum urmeaza:(2) Alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta, voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara daca nu a solicitat inscrierea in listele electorale permanente cu adresa de resedinta si se prezinta la vot la sectia de votare la care este arondata adresa de resedinta", arata decizia de joi a BEC.