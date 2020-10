BEM publica datele finale pentru functia de primar general: Nicusor Dan- castigator cu 282.631, iar Gabriela Firea- pe locul al doilea, cu 250.690

Conform rezultatelor finale ale BEM din documentul obtinut de News.ro, candidatul PMP, Traian Basescu , a obtinut 72.556 de voturi, candidatul Pardului Verde, actorul Florin Calinescu a fost votat de 13.742 de persoane, iar liderul ALDE , Calin POpescu Tariceanu a obtinut 9.892 dintr vourile valabil exprimate, iar Ioan Sirbu (Alianta Pro Bucuresti 2020) are 5.315.Restul candidatilor inscrisi in cursa pentru primarul general au obtinut sub 3.000 de voturi.