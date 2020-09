Bihor: Primarii comunelor Sintandrei si Bors, in functie de peste 30 de ani, candideaza pentru noi mandate

"La varsta de 24 de ani am ajuns primar, dar e mai mult de sapte mandate, pentru ca am fost primar si in primii doi ani de dupa Revolutie. Mai exact, din data de 8 ianuarie 1990, cand am fost numit pentru doi ani, pana in 1992. Apoi au urmat cele sapte mandate. Am candidat de fiecare data cu gandul de a face ceva in aceasta comuna si cred ca faptele sunt dovada spuselor mele. De data aceasta, m-am angajat sa mai candidez o data pentru ca am foarte multe proiecte pe rol, in executie, si vreau sa le vad la bun sfarsit", a declarat, pentru AGERPRES, primarul PNL din Sintandrei, Ioan Marcus.El a declarat ca nu se teme de concurenta, dar ii priveste cu respect pe toti cei patru contracandidati ai sai pentru functia de primar, fiind opt partide care au liste de candidati pentru functia de consilieri locali."Comuna s-a dezvoltat foarte mult, in ultimii zece ani a cunoscut o dezvoltare urbanistica fara precedent, numarul populatiei ajungand de la 3.500 la peste 10.000, care locuiesc in Sintandrei. Asta necesita foarte multa implicare, foarte multa munca. Vreau sa duc la bun sfarsit ceea ce am inceput si sa arat locuitorilor din comuna Sintandrei ca mi-a pasat si imi pasa intotdeauna de ei", a subliniat primarul.Potrivit acestuia, in comuna s-au introdus peste 50 de kilometri de gaz, s-au infiintat 130 de strazi noi, pentru care se lucreaza la introducerea retelelor de utilitati si asfaltari. In prezent, se asfalteaza nu mai putin de 34 de strazi."Chiar ieri dimineata am inaugurat o gradinita, construita cu fonduri europene, dupa ce in urma cu doi ani am dat in functiune o cresa cu trei grupe, pentru 45 de copii, poate unica in Romania la nivelul unei comune. Pentru ca suntem vecini cu municipiul resedinta de judet, am construit un nou drum de legatura cu Oradea, paralel cu drumul judetean existent, iar in prezent am pregatit studiul de fezabilitate pentru realizarea centurii ocolitoare Sintandrei. Discutam deja de obiective de orase si municipii cand vorbim despre centura, dar aceasta este vitala pentru comuna noastra", a afirmat primarul Marcus.Primarul comunei Bors, Batori Geza ( UDMR ), a fost numit in aceeasi data de 8 ianuarie 1990 ca primar pentru doi ani, dupa care a urmat sirul lung al mandatelor pe care, declara el, le-a obtinut prin munca sustinuta an dupa an."Numai prin munca se poate obtine ceva. Noi am incercat sa lucram bine in comuna, sa avem realizari si mergem inainte. Vom vedea ce va fi peste trei saptamani. Am proiecte mari pentru noul mandat: vreau sa pornesc turismul balnear in comuna. Si toate drumurile agricole sa fie asfaltate. La noi, toate strazile din comuna sunt asfaltate, acum le aranjam pe cele care ies spre alte localitati. Avem idei, avem si strategie pe urmatorii ani", a spus edilul.Comuna Bors este singura comuna din judet care are un parc industrial, pe o suprafata de 25 de hectare si mai multe locuri de munca decat numarul locuitorilor, care este momentan de 4.300, in crestere, mai afirma edilul Batori Geza.