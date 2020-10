Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de anulare a alegerilor in Sectorul 1. BEC va emite o circulara pentru oprirea renumararii voturilor in toate sectoarele

Biroul electoral al circumscriptiei electorale nr. 42 a Municipiului Bucuresti a solicitat joi Biroului Electoral Central o interpretare unitara privind renumararea voturilor. In documentul transmis de BEM exista o referire la decizia BEC prin care a fost admisa renumararea voturilor in Sectorul 5, insa precizeaza ca Legea 115/2015 nu reglementeaza posibilitate de a fi solicitata renumararea voturilor, altfel decat in conditiile art. 95 din legea mentionata. Sursa citata precizeaza ca BEC a admis cererea de renumarare a voturilor in Sectorul 5 "pe baza unei majoritati conjuncturale, din partea formatiunilor politice".Astfel, BEM cere BEC sa solutioneze o contestatia depusa de catre presedintele biroului electoral Sector 5, loctiitorul si de catre reprezentantul Partidului Puterii Umaniste, la decizia BEC prin care a fost admisa solicitarea renumararii voturilor in acest sector.Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca partidul a depus o plangere la Parchetul General privind procesul electoral din Sectorul 1, iar Daniel Tudorache a solicitat Biroului Electoral Central anularea alegerilor din acest sector.