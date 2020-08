Bolnavii de COVID-19 vor putea cere urna mobila la alegerile locale. "Conditii speciale" pentru pacientii din ATI: "Va trebui sa fie purtat combinezonul acela si luate toate masurile de siguranta"

"Vor putea sa ceara urna speciala, denumita urna mobila in termeni populari. Isi vor exercita dreptul la vot in conditii normale, pentru ca Institutul National de Sanatate Publica a comunicat ca portul mastii de catre ambele persoane diminueaza aproape la maximum aceasta raspandire a virusului", a declarat Mituletu-Buica intr-un interviu acordat AGERPRES.Doar in cazul bolnavilor aflati in sectiile de terapie intensiva vor exista "conditii speciale", afirma presedintele AEP."Conditii speciale ar fi create doar pentru persoanele care se afla la terapie intensiva, pentru ca acolo se afla un mediu diferit si va trebui sa fie purtat combinezonul acela si luate toate masurile de siguranta. In rest, nu exista o problema de raspandire a virusului, indiferent ca ne ducem in alte sectii din spitale sau la domiciliul acestor persoane",