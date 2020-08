Botosani: Comune nevoite sa isi majoreze numarul de consilieri in urma valului de cetateni moldoveni si ucrainieni

In comuna Varfu Campului, numarul mandatelor de consilier local creste de la 13 la 15, ca urmare a faptului ca populatia comunei a crescut in documente de la 3.443 in 2016 la 6.010 in 2020. In aceasta localitate au aparut mii de cetateni ucraineni, care au folosit Varfu Campului doar ca rampa de lansare catre Uniunea Europeana. Primarul Maria Hutu sustine ca ucrainenii au luat cetatena romana pe baza unui domiciliu temporar obtinut in Romania, dupa care au plecat in statele Uniunii Europene."La alegerile trecute, daca imi aduc eu aminte, erau trei mii si ceva de oameni. Este intr-adevar o crestere spectaculoasa a populatiei, dar noi nu putem sa facem altfel decat sa ii acceptam pe cei care vin, pentru ca ei vin pe baze legale. Oamenii vin, isi iau mutatii pe Varfu Campului si pleaca mai departe in Uniunea Europeana, in diferite state ale UE pentru a lucra, pentru a castiga si pentru a avea un trai mai bun. Eu nu cunosc decat din statistici numarul de ucraineni. Nu stiu cine sunt sau cum ii cheama", a afirmat Hutu.Primarul din Varfu Campului a sesizat autoritatile judetene si nationale cu privire la situatia creata, insa fenomenul nu a putut fi stopat.O situatie similara se inregistreaza in Ripiceni, acolo unde numarul de cetateni din Republica Moldova stabiliti doar in acte pe raza acestei comune a crescut exponential.Aici populatia s-a dublat in ultimii patru ani, crescand de la 2.071 in 2016 la 4.764 in 2020. Primarul Gabriel Talef sustine ca nu a putut nici el interveni pentru a opri exodul de cetateni moldoveni care devin cetateni romani cu domiciliul pe baza comunei Ripiceni.In aceste conditii, numarul de mandate de consilier local din comuna Ripiceni creste de la 11, cate sunt in prezent, la 13.Primarii sunt constienti ca aceasta crestere va presupune si costuri suplimentare pentru plata indemnizatiilor alesilor locali, in conditiile in care populatia nu a crescut faptic astfel incat sa creasca si numarul de contribuabili la bugetul local.