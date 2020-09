Braila: Dosar penal dupa ce un primar a transportat alegatorii la vot cu masina institutiei

"Am fost sesizati cu privire la faptul ca un primar din judet transporta alegatorii la vot cu autoutilitara primariei. In urma cercetarilor s-a constatat ca acesta a folosit vehiculul, fara drept, in interes personal, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare", potrivit IPJ Braila.In judetul Braila sunt 282 de sectii de votare si 285.184 de cetateni cu drept de vot, dintre care 170.681 au domiciliul in municipiul resedinta.