Brasov: USR-PLUS cere PNL sa retraga de pe lista pentru CJ candidatii cercetati sau condamnati penal. Cine sunt acestia

"Macar in al treisprezecelea ceas, faceti un gest de onoare si retrageti sprijinul politic candidatilor la Consiliul Judetean cercetati sau condamnati penal! La o simpla cautare in surse publice disponibile online, constatam ca o buna parte dintre candidatii de pe lista Partidului National Liberal pentru Consiliul Judetean Brasov au probleme cu legea, fiind fie cercetati, fie condamnati penal.Alianta USR PLUS considera ca aceasta atitudine a organizatiei PNL Brasov este o sfidare atat la adresa electoratului, a brasovenilor, cat si la adresa putinelor partide care fac o altfel de politica - o politica a normalitatii - curata, onesta, in spiritul respectarii legii, demonstrand astfel romanilor ca nu politica este de vina, ci unii politicieni care nu au niciun fel de respect fata de cetatenii carora le cer votul", se arata intr-un comunicat transmis miercuri.Conform USR Brasov, printre candidatii cu probleme in Justitie se numara Adrian Gabor, locul 5 pe lista pentru CJ, actualmente vicepresedinte al CJ Brasov, care este cercetat penal pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.De asemenea, candidat PNL la Consiliul Judetean Brasov, locul 6 in lista PNL, fost primar al Predealului, este condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in calitate de consilier local.Potrivit USR PLUS Brasov,, candidat PNL la Consiliul Judetean Brasov, locul 8 in lista, este condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare, avand termen de supraveghere de 3 ani, pentru ucidere din culpa, dupa ce a accidentat mortal un barbat in varsta de 60 de ani care traversa Calea Bucuresti pe la o trecere de pietoni.Totodata,, candidat PNL la Consiliul Judetean Brasov, locul 12 in lista, a fost condamnat la 1 an si 4 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de parasire a locului accidentului, solutia nefiind definitiva, fiind atacata la Curtea de Apel Pitesti."Pe 27 septembrie, cetatenii au de facut o alegere importanta: avem, pe de-o parte, vechea clasa politica certata cu legea, corupta, motivata de interese personale si de grup. Pe de alta parte, avem oameni noi, curati, fara probleme cu legea, fara dosare de coruptie, care nu fac parte din grupuri de interese si care sunt motivati de dorinta de a face o schimbare in bine in politica si in societatea romaneasca.Alianta USR PLUS indeamna cetatenii din intreg judetul Brasov ca pe 27 septembrie sa mearga la vot , sa voteze informat si responsabil si sa spuna NU coruptilor si penalilor, pentru a evita ca judetul nostru sa fie administrat, pentru urmatorii 4 ani, de catre genul de persoane enumerate mai sus", se mai afirma in comunicatul USR PLUS Brasov.