Buzau: Fost secretar de stat si candidat PNL la Consiliul Judetean, confirmat cu COVID-19

"Dragii mei prieteni, doresc sa va aduc la cunostinta ca am fost declarat pozitiv pentru SARS-COV2 in urma unui test PCR-CT. Nu am simptome, am inceput deja tratamentul. Ii rog pe cei care au intrat in contact cu mine in ultimile zile sa se adreseze DSP sau UPU in cazul in care au simptome specifice. Va rog din suflet sa nu politizati aceasta situatie si sa ne comportam responsabil in fata acestei boli, care ne da vietile peste cap. Voi fi alaturi de colegii mei prin intermediul tehnologiei, voi continua sa lucrez de acasa in zilele ce urmeaza, pana cand tratamentul va elimina virusul si ma voi putea intoarce la viata normala de dinainte de acest nefericit incident. Sanatate multa va doresc! Aveti grija de voi!", a scris pe pagina sa de Facebook liberalul Ionut Iuga.Iuga, care este si prim-vicepresedinte al PNL Buzau, si-a depus candidatura pentru o functie de consilier judetean, acesta fiind al doilea pe lista de candidati depusa la Biroul Electoral de Circumscriptie de catre PNL Buzau. Infectarea cu SARS-CoV-2 vine la mai bine de trei saptamani dupa ce candidatul PNL la functia de primar al municipiului Buzau, medicul Adrian Zoican, a fost depistat cu Covid-19.La randul lor, colegii de partid al lui Iuga au anuntat pe Facebook ca acesta nu a iesit in teren la actiunile electorale si nu a avut in ultimul timp decat o activitate de consiliere juridica acesta fiind de profesie avocat."Fata de anuntul public, facut de catre domnul avocat Ionut Iuga, primvicepresedinte P.N.L. la nivel judetean, organizatia PNL Ramnicu Sarat doreste sa faca urmatoarele precizari: Sanatatea este cel mai de pret lucru pentru fiecare om. Suntem solidari cu colegul nostru si ii dorim multa sanatate, la fel cum le dorim tuturor ramnicenilor. Apreciem modul transparent si deschis, in care a procedat colegul nostru, anuntand public situatia sa medicala. In ultima perioada de timp, domnul Ionut Iuga a desfasurat o activitate politica de indrumare si consiliere juridica pentru intocmirea corecta a dosarelor de candidatura pentru localitatile din zona rurala. Din aceste motive dl. Iuga nu a participat la niciuna din iesirile de campanie, de pe strazile Ramnicului si nici la intalnirile restranse de lucru de la sediul organizatiei Ramnicu Sarat", scriu ei.De asemenea, califica drept regretabil modul in care adversarii politici din cadrul PSD -Pro Romania au inteles sa prezinte aceasta situatie medicala, prin afirmatii manipulatorii si exagerate, doar cu scopul de a obtine voturi."Cu atat mai regretabil cu cat ambele partide au avut cazuri de infectari cu virusul Covid- 19, cazuri in forme grave, care au dus chiar la abandonarea cursei de catre unul din candidati si incheierea unei aliante politice. Spre deosebire de alte partide politice, care neaga existenta acestui virus, Partidul National Liberal - Organizatia Ramnicu Sarat a luat masuri foarte stricte pentru protectia sanitara a membrilor sai, atat la sediul partidului, cat si in iesirile pe teren. Au fost puse la dispozitie masti de protectie, dezinfectanti, iar la sediul partidului avand si doua locuri speciale pentru igienizarea mainilor cu apa si sapun. In continuare vom trata cu toata seriozitatea masurile sanitare ce se impun si-i indemnam pe ramniceni sa faca acelasi lucru. Va dorim tuturor multa sanatate!" se arata in anuntul postat pe pagina de socializare de catre Organizatia Municipala a PNL Ramnicu Sarat al carui membru este si Ionut Iuga.