Prabusirea lui Marian Oprisan, sustinatorul amnistiei si gratierii, baronul local al PSD care conduce Vrancea de 20 de ani

De la fabrica la confectii la Consiliul Judetean Vrancea

In politica de pe vremea lui Ion Iliescu

Averea lui Oprisan din declaratie: Mama mea sunt eu

Achitarea in dosarul "Caprioara"

Sustinatorul aministiei si gratierii

Edilul care nu respecta regulile de circulatie

Marian Oprisan si-a recunoscut infrangerea in cursa pentru Consiliul Judetean Vrancea, declarand ca are sufletul impacat, deoarece si-a dedidat toata viata si cariera judetului Vrancea.In judetul Vrancea a fost o prezenta la vot de 50,13% (156.117 voturi). Dupa centralizarea a 98% din voturi, Toma Catalin Dumitru, sustinut de PNL si USR PLUS, a adunat 41,54% din voturi (63.209), iar Marian Oprisan de la PSD a obtinut 37,9% din voturi (57.648).Revolutia l-a gasit angajat pe Marian Oprisan la fabrica de confectii din Focsani, iar din 1996, de cand este vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea, conduce judetul. A fost vicepresedinte al Consiliului de Dezvoltare Regionala si a avut mai multe functii in cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania. Din anul 2000 este presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, obtinand in 2016 cel de-al cincilea mandat.In perioada in care a ocupat functii publice, Oprisan a organizat mai multe evenimente pentru cetateni. In 2011, el platea pentru petrecerea de Revelion 540.000 de lei, bani care se adauga la cei 260.000 de lei pe care ii da si Primaria Focsani, desi judetul se afla pe lista celor mai sarace din Romania.La capitolul studii, Oprisan a obtinut, in anul 1999, un atestat de functionar public, iar doi ani mai tarziu a absolvit un curs organizat in Statele Unite. In 2003 se licentiaza in studii politice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), potrivit informatiilor disponibile pe site-ul cjvrancea.ro.In 1990 a fost ales vicepresedinte al Oragnizatiei de Tineret a Frontului Salvarii Nationale, condus de Ion Iliescu. In 1992 pune umarul la fondarea Frontului Democrat al Salvarii Nationale (FDSN) din Romania si de atunci ocupa mai multe functii de conducere in organizatia Vrancea a FDSN, apoi in PSD. Din 2010 este vicepresedinte al Partidului Social Democrat.Marian Oprisan detine un teren agricol de 7.500 de metri patrati in Vrancea si unul intravilan in Focsani, unde mai are patru apartamente. Fostul edil mai are un autoturism Audi din anul 2004. In banci are un depozit unde a adunat peste 255.000 de lei si are o datorie de 51.000 de euro. Anual, Oprisan incasa 164.268 de lei pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, potrivit declaratiei completata in vara acestui an.Declaratia de avere a lui Oprisan nu este spectaculoasa, dar el ruleaza bani prin conturile mamei sale, dupa cum a recunoscut in fata jurnalistei PRO TV, Paula Herlo, prin replica devenita celebra: "Mama mea sunt eu".In primavara anului 2015, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a fost achitat in procesul de coruptie care s-a judecat aproape noua ani.La inceputul lunii iunie 2006, Oprisan a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA, pentru abuz in serviciu, utilizarea creditelor in alte scopuri, fals si uz de fals.Procurorii au sustinut ca o comisie de licitatie de la Consiliul Judetean, numita de Marian Oprisan, ar fi incredintat lucrari de pietruire a unor drumuri comunale, in valoare de 1,9 milioane de dolari, virati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului unor firme neeligibile.Alte acuzatii se refereau la achizitia corpului de cladiri de la "Caprioara" si la sumele cheltuite pentru intretinerea unitatilor de protocol Vila "Rucar" si "Hanul dintre Vii", situate in localitatile Soveja, respectiv Cimpineanca, imobile pentru intretinerea carora Consiliul Judetean ar fi alocat 5,2 miliarde de lei.In decembrie 2018, vicepresedintele PSD le-a cerut Vioricai Dancila, premierul de la acea vreme si lui Tudorel Toader , ministrul Justitiei, sa dea ordonanta de amnistie de gratiere."PSD trebuie sa faca dreptate pana la capat. Guvernul, Parlamentul trebuie sa duca la capat reforma Justitiei, pentru ca cetatenii sa fie convinsi ca li se va face dreptate, doamna premier si domnule ministru al Justitiei. Va rog si va incurajez sa facem dreptate, sa va folositi de Constitutie si sa dati amnistia si gratierea in Romania anului 100", declara Marian Oprisan in urma cu aproape doi ani.Ordonanta de amnistie si gratiere nu a mai fost data de Guvern, dar a ajuns in Parlament sub forma de initiative legislative.Pana acum, presa a scris despre doua situatii cand Marian Oprisan a ramas fara permisul de conducere. In anul 2017 a fost prins circuland cu aproape 200 de kilometri pe ora, pe DN2, in judetul Buzau. In 2014, el a ramas pieton dupa ce a fost prins de politistii din Bacau circuland cu viteza pe un drum dintr-o comuna.Citeste si: