Calin Popescu Tariceanu cere renumararea voturilor in Sectorul 1: "Baietii astia nici nu au ajuns inca la putere si ameninta toata lumea cu puscaria si tribunalele poporului!"

"Cei care au crezut in atasamentul democratic al celor de la USR banuiesc ca incep sa-si dea seama ca totul este doar o spoiala si daca zgarii putin pojghita de aparent civism al hastagistilor constati ca sub ea se ascund niste bolsevici sadea! Asta este explicatia cea mai simpla pentru presiunile pe care USR-istii le fac pentru a bloca renumararea voturilor la Sectorul 1! Este clar ca acolo s-a intamplat ceva necurat. Nu stim cine are dreptate, iar solutia cea mai rapida este renumararea voturilor", a spus Tariceanu.De asemenea, liderul ALDE a lansat un atac la adresa USR-istilor, spunand ca situatia din Sectorul 1 se repeta si in alte localitati, "unde hastagistii aparent au castigat"."Se intampla si in alte locuri (Calarasi, Sectorul 5), doar in locul unde hastagistii aparent au castigat nu se mai poate face renumarare (...) Oameni buni, baietii astia nici nu au ajuns inca la putere si ameninta toata lumea cu puscaria si tribunalele poporului! Cum credeti ca va fi daca odata chiar vor castiga puterea?", a spus Tariceanu.