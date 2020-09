AEP: Campania electorala se incheie sambata la ora 07:00

AEP mentioneaza, intr-un comunicat transmis vineri, ca a elaborat si publicat, in sprijinul competitorilor electorali, Ghidul finantarii campaniei electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, aprobat prin Hotararea AEP nr. 4/2020."Reamintim ca regulile privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale sunt statuate de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, Hotararea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 si Hotararea AEP nr. 4/2020", precizeaza sursa citata.Potrivit AEP, reflectarea campaniei electorale in audiovizual s-a desfasurat in conformitate cu Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 475/18 august 2020.