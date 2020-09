Campanie electorala, de ochii alegatorilor: Un primar clujean a simulat inceperea lucrarilor la un teren de sport, desi nu exista vreun contract semnat la Primarie

"Incepand de azi, 20.08.2020 au inceput lucrarile, la terenul de sport din Rojina, un teren modern cu vestiare si dusuri si cu toate utilitatile. E o investitie pentru copiii si tinerii nostri! Doamne ajjta sa le putem duce la bun sfarsit si sa fim sanatosi!", a scris Liviu Ghib pe pagina sa de Facebook Dupa cateva zile, un consilier local al comunei Baisoara, Adrian Jisa, a semnalat ca lucrarile la proiect au fost abandonate, dupa ce s-au facut cateva poze cu sapaturi efectuate de un excavator.Mai mult de atat, nu a fost montat niciun panou informativ referitor la executia proiectului."Astazi doresc sa va prezint o constanta a manipularii, care se pare ca nu mai are un sfarsit. Daca in 20 august 2020, se anunta cu mare fast inceperea lucrarilor la investitia avand ca obiect "Teren de sport si vestiare, racorduri si bransamente la utilitati, in localitatea Baisoara, Comuna Baisoara, Judetul Cluj", astazi observ cu stupoare, ca lucrarea a fost abandonata.Mai mult de atat, deplasandu-ma pe santierul lasat de izbeliste, nu am vazut nici un panou informativ cu informatii cuprinzand: denumirea proiectului, denumirea beneficiarului, denumirea programului prin care a fost finantata investitia, valoarea proiectului, denumirea executantului, numarul autorizatiei de construire, data de finalizare a lucrarii.Lipsind toate aceste aspecte mai sus mentionate, nu pot decat sa merg cu gandul spre ideea conform caruia, nu exista oficial, nici o firma care sa demareze lucrarile cuprinse in baza contractului de finantare, iar postarea sa fi fost doar in scop electoral. In caz contrar, astept cu mare drag publicarea informatiilor mai sus enumerate", constata consilierul local, Adrian Jisa.Dupa ce consilierul local Adrian Jisa a solicitat informatii cu privire la lucrare, s-a aflat ca in realitate nu a fost niciun contract semnat pentru inceperea lucrarilor."Urmare a solicitarii transmise Primariei Baisoara, mi s-a comunicat oficial faptul ca, pentru obiectivul de investitii "Teren de sport si vestiare, racorduri si bransamente la utilitati, in localitatea Baisoara, Comuna Baisoara, judetul Cluj" nu exista semnat contract de lucrari", a scris Adrian Jisa pe Facebook.