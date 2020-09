Campanie inedita la Bacau. Candidatul PMP la sefia judetului, fostul ministru Vreme, sare in ajutorul candidatului liberal (P)

"Dezaprob in totalitate modul josnic in care PSD a abordat campania electorala, prin atacuri la persoana, la familie", a declarat Valerian Vreme, candidatul PMP la functia de presedinte al Consiliului Judetean, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta luni, 7 septembrie. Valerian Vreme s-a referit la atacurile din ultimele zile la adresa candidatului PNL la sefia Consiliului Judetean, Ionel Palar, concertate de PSD Bacau."O astfel de modalitate suburbana ignora in totalitate componentele principale care trebuie sa stea la baza unei campanii electorale: dezbaterea, confruntarea de idei si proiecte", a afirmat Valerian Vreme, care a facut apel la Valentin Ivancea, candidatul PSD la sefia Consiliului Judetean, sa abandoneze aceasta abordarea a campaniei electorale si sa vina in fata electoratului, la o dezbatere. De altfel, nu este prima oara cand Valerian Vreme il cheama pe reprezentantul PSD la o dezbatere pe temele majore care ii framanta pe bacauani, dar fara vreo reactie din partea lui Ivancea.Valerian Vreme cere din partea tuturor candidatilor fair play si ii cheama la dezbateri pe proiecte.