Candidat USR-PLUS la primarie, dublu condamnat penal pentru infractiuni cu violenta. Reactia lui Ciolos

Hotararea de reabilitare dateaza din anul 2018. Candidatul provine din partea PLUS si a aparut in competitie dupa ce candidatul initial, un reprezentant al USR, a fost exclus din partid pentru ca dorea sa faca o alianta la nivel local cu PNL . In Campeni, primarul este de la PSD , iar batalia electorala se da intre acesta (Calin Andres) si reprezentantul PNL (Cristian Pasca).Potrivit hotararilor judecatoresti, Gigel Nicolae Haiduc a primit de doua ori amenda penala pentru infractiuni de lovire si alte violente. In perioada respectiva acesta era bodyguard la o discoteca din oras si a agresat mai multe persoane care ar fi incalcat unele reguli ale clubului.Prima condamnare penala dateaza din anul 2000. Gigel Nicolae Haiduc a lovit o persoana cu capul in gura si cu pumnii. "La un moment dat partea vatamata insotita de martorul D.V. a incercat sa intre in incinta (discoteca) fara a plati bilet pe motivul ca o cauta pe o fata ce lucra aici. Deoarece inculpatul nu i-a permis sa intre, intre cei doi s-a produs o altercatie. Inculpatul a lovit pe partea vatamata cu capul in gura, apoi, in timp ce partea vatamata incerca sa il traga pe scari, a continuat sa il loveasca cu pumnii. [...] Potrivit certificatului medico-legal, partea vatamata prezinta in zona fetei leziuni vindecabile in 11-12 zile ingrijiri medicale, constand in expulzia dintilor 12 si 21 si a lucrarii protetice superioare", se precizeaza in motivarea hotararii.Cea de-a doua condamnare penala a candidatului Aliantei USR PLUS la functia de primar este din 2003. Impreuna cu un alt inculpat, au lovit cu pumnii, picioarele si un tac un tanar care a scapat o sticla de bere. "(...) la un moment dat, partea vatamata a spart din greseala o sticla de bere, pe care a platit-o [...] Cei doi inculpati (D.I.N. si Haiduc Nicolae Gigel) au venit la masa partii vatamate, l-au luat de haine si maini si l-au tarat pana la barul din incinta localului, inculpatul D.I.N. tinand in mana un tac de biliard. La bar, timp de 4-5 minute, cei doi inculpati au lovit pe partea vatamata cu pumnii si picioarele, iar inculpatul D.I.N. si cu tacul, in tot acest timp victima fiind la podea, culcata. [...] Fapta inculpatului Haiduc Nicolae Gigel, care in aceeasi circumstanta l-a lovit pe partea vatamata cu pumnii si picioarele, provocandu-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 18 zile ingrijiri medicale, constituie infractiunea de lovire", se sustine in hotararea Judecatoriei Campeni. In primul dosar a primit amenda penala in valoare de 1 milion de lei vechi (100 RON), iar in al doilea, de 10 milioane de lei vechi (1.000 RON)Decizia de reabilitare:"Conform adresei nr 819 din 15 ianuarie 2018 care s-a comunicat instantei de catre Serviciul Fiscal Orasenesc Campeni amenzile penale care il privesc pe condamnatul Haiduc Nicolae Gigel au fost luate in debit si s-au stins prin compensare la data de 11.01.2012. In acest sens compensarea a fost posibila in urma beneficiului pe care il avea condamnatul de a primi timbrul de mediu pentru autovehicule astfel ca acestuia i se restituie doar diferenta sumei respectiv cea care este adiacenta cuantumului amenzilor.Constatandu-se ca obligatia de a achita amenzile penale s-au stins prin compensare asa cum se atesta prin adresa organului fiscal, instanta constata ca fiind indeplinite conditiile prevazute la articolul 165 Cod Penal si se va admite cererea formulata constatandu-se ca numitul Haiduc Nicolae Gigel este reabilitat de drept de sub efectele pedepselor amenzilor penale. Hotararea ramasa definitiva se comunica cu IPJ Alba si Serviciul Cazier Judiciar pentru operarea in evident ele referitoare la condamnarile penale".Candidatul USR PLUS de la Campeni nu a putut fi contactat pentru a comenta situatia. "Am aflat zilele trecute ca acum aproape 20 de ani au existat doua amenzi. Acestea nu mai apar in cazier. Noi am cerut tuturor candidatilor nostri un proces de verificare, inclusiv cazierele judiciare. Cazierul domnului Haiduc este alb. Respectam principiile pentru care am intrat in politica", spune Mihail David, presedintele PLUS AlbaPrezent recent la Alba Iulia, pesedintele PLUS Dacian Ciolos i-a luat, si el, apararea candidatului de la Campeni. "Am vrut sa ne asiguram ca nu avem condamnati penal legat de activitatea lor profesionala, de responsabilitati publice, pentru ca asta a fost unul din obiectivele pe care le-am avut si il avem in continuare in felul nostru de a face politica. Respectivul candidat a venit, a avut si are in continuare un cazier alb. In momentul in care a venit si am cerut o informatie legat de lucrul acesta cazierul a fost alb. Ulterior, am aflat intr-adevar ca a avut doua amenzi penale legate de activitatea profesionala. Candidatul respectiv a fost paznic la o firma, a avut atunci niste altercatii pentru care a avut amenzi penale si nu o condamnare cu executare. Colegii mei l-au evaluat cand si-a depus candidatura, a mai evoluat ca persoana foarte mult si colegii mei au considerat ca poate sa-i reprezinte cu cinste, nu a avut nici o condamnare legata de functie publica, de felul in care ar fi gestionat resursele, de interes public sau alte situatii pe care le-am avut si le avem in tara si care au poluat politica romaneasca si au scazut increderea in felul in care se face politica in Romania", a spus Dacian Ciolos.Cititi si: