Candidata USR la Primaria Ovidiu, care a reclamat ca a fost sechestrata la groapa de gunoi, acuzata de violarea sediului profesional

Politia Judeteana Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au fost sesizati despre faptul ca, in cursul zilei de miercuri, in jurul orei 17.30, o femeie si un barbat ar fi patruns, fara drept, in incinta unui depozit comercial (groapa de gunoi) apartinand unei autoritati publice locale, motivand ca portile ar fi fost deschise, cu scopul de a face fotografii."Agentul de paza le-a solicitat sa se legitimeze si ar fi inchis portile, moment in care a fost solicitata si prezenta reprezentatului societatii in cauza. Dupa lamurirea situatiei de fapt, cele doua persoane au parasit locatia, fara a apela la interventia organelor de politie", a precizat IPJ Constanta.Sursa citata a mentionat ca joi, la Politia orasului Ovidiu a fost inregistrata o sesizare privind violarea sediului profesional de catre cele doua persoane. De asemenea, acestea au facut plangere pentru lipsire de libertate in mod ilegal.USR a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca un apropiat al primarului din orasul Ovidiu a incercat sa o sechestreze pe Doina Cojocaru, candidat USR-Plus la Primaria Ovidiu, si pe vicepresedintele USR Ovidiu, Daniel Balaes."Dupa modelul patentat de PSD , oamenii PNL din teritoriu prefera incercarile de intimidare a candidatilor USR Plus. Cel mai recent incident s-a consumat in orasul Ovidiu, judetul Constanta, unde un apropiat al primarului in functie a incercat sa-i sechestreze pe Doina Cojocaru, candidata USR Plus la Primaria orasului Ovidiu, si Daniel Balaes, vicepresedintele USR Ovidiu. George Scupra, actual primar, candidat din partea PNL pentru un al treilea mandat, este fost membru PSD, partid de la care a << imprumutat >>, dupa cum se vede, atat atitudinea de jupan al orasului, cat si tehnicile murdare de campanie. USR Plus a depus la Politie o plangere pentru hartuire si privare de libertate si condamna modul murdar, tot mai violent, in care partidele apartinand vechii clase politice inteleg sa faca, peste tot in tara, campanie electorala", a anuntat USR.