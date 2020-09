Scandal dupa ce candidatii PSD Curtea de Arges au filmat un clip electoral pe treptele necropolei regale: "O jignire la adresa memoriei regilor si reginelor Romaniei Mari"

Incident care a starnit revolta pe internet. Echipa PSD din Curte de Arges si-a facut film de promovare electorala la necropola regala, fapt ce a scandalizat o multime de oameni. Nu putini sunt cei care spun ca tocmai urmasii comunistilor, cei care l-au alungat pe Regele Mihai, se filmeaza acum tocmai pe treptele necropolei regale, descrie intreaga situatie adevarul.ro. Pana si IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si Muscelului, a avut reactie fata de videoclipul realizat de PSD Curtea de Arges la necropola regala, spunand ca nu a dat vreo aprobare in acest sens.!", a declarat IPS Calinic."Mi se pare o jignire la adresa memoriei regilor si reginelor Romaniei Mari ca membrii unui partid politic, urmas al comunistilor care l-au alungat pe Regele Mihai din tara, sa isi filmeze un clip electoral tocmai pe scarile necropolei regale. E rusinos si asta dovedeste ca PSD nu are scrupule si respect fata de valorile nationale. Cum sa se pozeze si sa se promoveze politicienii la doi pasi de mormintele regilor? E rusinos", spune Laurentiu Popescu (58 de ani), monarhist de mai bine de trei decenii si care locuieste aproape de manastirea Curtea de Arges.Constantin Panturescu, primarul PSD de la Curtea de Arges si unul dintre protagonistii filmarii, explica cum s-a ajuns in aceasta situatie."Acolo unde am filmat, pe treptele necropolei regale, acolo e domeniu public. Daca asta deranjeaza, voi scoate acel clip, nu e nicio problema. Ideea clipului a venit din plan local. Cand a fost Orban cu 100 de persoane si nu 40 la ruinele bisericii San Nicoara din Curtea de Arges nu a deranjat, deranjeaza numai asta, ca am facut noi poza pe trepte la necropola regala! Nu eram in necropola, eram afara", spune Constantin Panturescu.La cateva minute dupa ce adevarul.ro a vorbit cu primarul de la Curtea de Arges, acesta a sunat sa spuna ca a scos videoclipul de pe pagina sa de Facebook . Numai ca videoclipul si poza facuta echipei PSD Curtea de Arges pe treptele necropolei regale sunt in continuare pe paginile mai multor membri si simpatizanti PSD. In plus, videoclipul a fost salvat de mai multe persoane."Catedrala Arhiepiscopala si Regala este un loc emblematic al municipiului Curtea de Arges. Am simtit unitatea localnicilor in jurul Coroanei in momentul funeraliilor Reginei Ana si ale Regelui Mihai. In ce ma priveste, sper ca toti alesii locali ai municipiului Curtea de Arges vor arata aceeasi pretuire fata de Casa Regala si fata de Biserica Ortodoxa. Institutiile perene ale Natiunii Romane sunt ale tuturor si este convingerea mea ca acestea isi pastreaza permanent substanta, dincolo de patimi politice trecatoare", spune istoricul Tudor Visan Miu, potrivit sursei citate.Videoclipul electoral realizat de PSD Curtea de Arges, pe site-ul Adevarul.