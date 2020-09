Candidatul USR PLUS la Primaria Brasov, Allen Coliban, isi anunta victoria in alegerile locale

In jurul orei 2, Allen Coliban a publicat urmatorul mesaj pe Facebook : "Ne vedem in juma de ora in fata Teatrului Dramatic".Anterior, candidatul USR PLUS la Primaria Brasov, Allen Coliban, anunta ca are, conform numaratorii paralele efectuata in 40% din sectiile din municipiu, un avans de 2.000 de voturi fata de contracandidatul sau de la PNL, George Scripcaru.