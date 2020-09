Care sunt cele mai frecvente nume de candidati pentru alegerile locale 2020

Conform datelor centralizate, cele mai frecvente nume de candidati sunt: Ioan Pop (77), Gheorghe Popa (74), Vasile Pop (68), Constantin Popa (59), Ioan Popa (57), Ion Radu (54), Gheorghe Popescu (52), Constantin Popescu Gheorghe Pop si Ion Popa (50). Unii dintre acesti candidati si-au depus candidatura pentru mai multe functii, astfel ca numele se regaseste de mai multe ori in baza de date.Expert Forum afirma ca in urma analizei datelor au identificat nume similare care figureaza de pana la 11 ori in aceeasi circumscriptie, fara a putea sti daca este vorba de aceeasi persoana sau nu. Cateva exemple mai jos:MARIS VASILE - Bogdan Voda/ MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 11GODJA IOAN - Oncesti / MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 9DUNCA IOAN - Sieu / MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 7MOIS GHEORGHE - Certeze / Satu Mare, - lista pentru CL, din partea mai multor partide 6TOMOIAGA STEFAN - Moisei/MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 5STAN GHEORGHE - Sapanta / MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 5TOMOIAGA GRIGORE - Moisei/MM - lista pentru CL, din partea mai multor partide 5