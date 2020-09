Catalin Dumitru Toma, omul care l-a invins pe Marian Oprisan: "Vrancenii au ales sa-l trimita acasa la mama lui"

Pe prima pozitie pentru sefia consiliul judetean Vrancea se afla candidatul PNL Catalin Dumitru Toma . "Vrancenii au ales sa-l trimita acasa la mama lui", a transmis Catalin Toma, potrivit Digi 24 "Am cerut reverificarea buletinelor nule, dar daca ne uitam la statistica de acum 4 ani, este acelasi numar de buletine nule, la nivelul judetului Vrancea. Cu toate acestea si noi am cerut reverificarea acestor buletine nule. In prima faza, noi avem sapte, ei trei, deci proportia se pastreaza ca rezultat pe care deja il cunoastem, alianta PNL USR -PLUS invingatoare.Dar intelegem disperarea baronului, disperarea unui om care a condus judetul nu de 20 de ani, a mai fost si vicepresedinte al CJ din 1996 pana in 2000, deci are 24 de ani, mai avea putin si facea nunta de argint, dar din fericire vrancenii au ales sa-l trimita acasa la mama lui.La proportia pe care o avem, 153 - 156.000 de voturi, exista aceste 10.000 de voturi nule, care arata ca este o procedura greoaie si de aceea ar fi indicat votul electronic. Vom verifica, suntem in procedura de verificare, cu toate acestea, din sursele noastre, scorul va fi mai mare decat cel existent."Eu sunt eu, el este "mama mea sunt eu". In Vrancea cand spui Oprisan spui lipsa transparentei banului public, lipsa de investitii, spui un proiect european aproape esuat. Traim intr-un judet in care viticultura era aproape cea mai importanta sursa de venit.CJ a investit 100.000 de euro. Este o rusine aceasta administratie pesedista. Lipsa unui spital judetean care sa asigure servicii de calitate, lipsa unor proiecte de infrastructura, lipsa unor investitori care sa se regaseasca intr-un parc industrial. Sper, impreuna cu administratia liberala, sa avem si reusita".", a declarat Catalin Dumitru Toma.Catalin Dumitru Toma este senator liberal din 2016, dupa ce timp de opt ani a fost primar al comunei Jaristea in perioada 2008-2016. In Senat, este secretar in Comisia pentru Afaceri Europene si membru in Comisia pentru Administratia Publica si Organizarea Teritoriului. In varsta de 42 de ani, el a urmat o filiera umanista in cariera profesionala.Activeaza de cel putin zece ani in filiala PNL Vrancea. Intre 2010 si 2014 a fost in organizatia de tineret, iar din 2014 este membru in Consiliul Local Executiv al PNL Vrancea. In 2016 a preluat conducerea organizatiei judetene a PNL.